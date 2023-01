Marie-Pier Desharnais devient la première femme à grimper les sept plus hauts volcans

MONTRÉAL — Après avoir atteint le sommet du mont Sidley (4285 m), en Antarctique, Marie-Pier Desharnais est devenue mardi la première femme des Amériques à grimper les sept plus hauts volcans du monde.

Deux semaines plus tôt, le 2 janvier, elle avait réussi en seulement trois jours l’ascension du mont Vinson (4892 m), qui se dresse sur le même continent.

Selon un communiqué diffusé mercredi, la Québécoise a escaladé le mont Sidley en compagnie d’un groupe de quatre personnes, qui a été scindé en deux au cours du périple afin d’assurer une vitesse constante et d’éviter les engelures.

Ce voyage achève son projet Apex Woman, qui visait à élever l’empreinte féminine sur cinq des sommets les plus difficiles et «techniques» de la planète. L’alpiniste a ainsi complété l’ascension des monts Ojos des Salado (6893 m), Everest (8848 m), K2 (8611 m), Vinson (4892 m) et Sidley (4285 m).

En plus d’Apex Woman, Marie-Pier Desharnais avait aussi dans sa mire un record mondial : devenir la première femme à grimper les sept plus hauts sommets montagneux et les sept plus hauts sommets volcaniques sur sept continents. Ses deux dernières ascensions en Antarctique ont complété le défi des volcans, et il ne lui reste désormais que Le Denali (6190 m), en Alaska, pour compléter les sept montagnes les plus hautes de la planète.

L’athlète tentera d’atteindre le pic du Denali pour la deuxième fois en quatre ans, sa première tentative n’ayant pu être achevée en raison des conditions météorologiques. Elle compte avoir complété l’ascension en juin 2023, et espère que la météo jouera en sa faveur.

À 37 ans, Marie-Pier Desharnais a déjà en poche plusieurs expériences en haute altitude. En mai 2021, elle a atteint le plus haut point de la planète, le mont Everest, dans le cadre de son projet Apex Woman. Elle est également devenue, en juillet dernier, la première femme canadienne à gravir le K2, situé en Asie.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.