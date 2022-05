MarieChantal Chassé ne briguera pas un autre mandat aux prochaines élections

QUÉBEC — Une autre députée de la Coalition avenir Québec (CAQ) annonce qu’elle ne sera pas candidate à l’élection générale prévue cet automne.

MarieChantal Chassé a annoncé, vendredi, dans un communiqué, qu’elle retournait au monde des affaires «à la suite d’un mandat dûment rempli».

La députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation a remercié le premier ministre, François Legault, «pour la confiance qu’il lui a accordée» et a affirmé qu’elle sera toujours une alliée «pour toutes celles et tous ceux qui veulent fortifier et propulser l’économie du Québec».

Dans le cadre de ses fonctions d’adjointe parlementaire, elle s’est dite particulièrement fière d’avoir contribué à la mise sur pied de la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation 2022-2027.

En janvier 2019, moins de trois mois après sa nomination à titre de ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MarieChantal Chassé avait quitté son poste.

M. Legault avait demandé au député de Deux-Montagnes, Benoit Charette, de la remplacer, évoquant les «difficultés» de communication de sa prédécesseure.

Vendredi, dans le communiqué de l’aile parlementaire de la CAQ, M. Legault a remercié MarieChantal Chassé pour son engagement envers le Québec, affirmant «que sa passion et son savoir-faire, en tant que femme d’affaires, auront directement contribué à l’avancement de nos priorités».

Le départ de Mme Chassé en vue des élections de l’automne s’ajoute à ceux d’autres femmes ayant joué des rôles importants dans l’équipe de M. Legault, soit la ministre de l’Enseignement supérieur — et ex-ministre de la Santé — Danielle McCann et la ministre des Aînés Marguerite Blais.

Plus tôt vendredi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé qu’il sera candidat pour la CAQ lors des élections générales de l’automne.