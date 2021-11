Mario Wilfrid Limoges nommé délégué du Québec à Chicago

MONTRÉAL — Le gouvernement Legault nomme un nouveau délégué du Québec à Chicago, aux États-Unis.

Mario Wilfrid Limoges entamera ses nouvelles fonctions à compter du 6 décembre. Ce dernier était auparavant sous-ministre adjoint au ministère de l’Économie et de l’Innovation.

M. Limoges succédera à Martine Hébert qui a été appelée à occuper les mêmes fonctions ailleurs. Elle a été nommée déléguée du Québec à New York en août dernier. Cette économiste était notamment connue du public à titre de vice-présidente principale et porte-parole nationale à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Quant à M. Limoges, il a aussi le directeur général du Centre local de développement de la Haute-Yamaska de 2002 à 2008.

Il a aussi été directeur général de la Société zoologique de Granby inc. et Amazoo de 1996 à 2000 et il a été gestionnaire de l’Union des producteurs agricoles dans le passé.

C’est la troisième nomination de délégué du Québec à l’étranger depuis la fin de l’été. Le 27 octobre dernier, le gouvernement du Québec annonçait aussi la nomination de l’ancienne banquière Line Rivard au poste de déléguée générale du Québec à Londres, au Royaume-Uni.

Cette dernière occupe ses nouvelles fonctions depuis lundi.