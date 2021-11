Maritimes et Est du Québec: la très forte tempête de pluie et de vent a débuté mardi

HALIFAX — La très intense dépression météorologique qui doit laisser sur son passage de fortes pluies balayées par des vents pouvant parfois être destructeurs a commencé à s’abattre sur les Maritimes.

Mardi matin, surtout dans le centre et l’est de la Nouvelle-Écosse, une douzaine de milliers d’abonnés de la Nova Scotia Power ont perdu l’alimentation en électricité.

À l’Aéroport international Robert-Stanfield d’Halifax, la vitesse d’une rafale de vent a été mesurée à 98 kilomètres à l’heure vers 1h00. D’autres rafales de plus de 90 kilomètres à l’heure ont été relevées dans la capitale provinciale, mais dans la région du Cap-Breton, des rafales soufflant à plus de 100 kilomètres à l’heure ont été observées.

Plusieurs communautés ont reçu plus de 50 millimètres d’eau en quelques heures, et c’est loin d’être terminé; la tempête doit sévir jusqu’à mercredi, selon Environnement Canada.

Les avertissements de pluie et de vent se multiplient pour le sud du Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la quasi-totalité de la Nouvelle-Écosse de même que pour les Îles-de-la-Madeleine et la Basse-Côte-Nord, au Québec.

Environnement Canada prévoit que jusqu’à mercredi, 150 millimètres de pluie tomberont dans plusieurs régions de la Nouvelle-Écosse et possiblement plus de 200 millimètres au Cap-Breton et aussi dans le sud-ouest de l’île de Terre-Neuve.

À Blanc-Sablon au Québec, de 140 à 190 millimètres de pluie sont prévus jusqu’à mercredi soir.

Puisque le sol des Maritimes est saturé d’eau en raison de précipitations récentes, il est possible que la présente tempête provoque des inondations soudaines et de grosses flaques d’eau sur les routes.