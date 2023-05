Marjo, Garou, Fouki, Souldia et plusieurs autres au parc Maisonneuve le 24 juin

MONTRÉAL — Le Grand Spectacle de la Fête nationale à Montréal comptera sur la participation sur scène de Marjo, Garou, Isabelle Boulay, Fouki, Mélissa Bédard, Souldia, Jay Jay, Lydia Képinski, P’tit Belliveau, Scott-Pien Picard et Justin Boulet.

Les organisateurs ont dévoilé lundi le menu des festivités centrales du 24 juin, avec le traditionnel défilé dans les rues de Montréal et le spectacle au parc Maisonneuve, animé par Pierre-Yves Lord, qui fera aussi office de «DJ» en toute fin de soirée avant de laisser la place au groupe Qualité Motel.

Le traditionnel défilé du 24 juin dans les rues de Montréal porte le titre cette année «Entrez dans la danse… du bonheur». Les thèmes de la fierté, la culture sous ses différentes formes, le territoire et les saisons, l’amour et la fête, seront représentés par neuf chars allégoriques et tableaux animés par une multitude d’artistes.

Le départ sera donné à 13h30 sur le boulevard Saint-Joseph Est à l’angle de la rue Molson, et le défilé déambulera vers l’est en direction du boulevard Pie IX puis en direction sud pour une arrivée à l’angle de la rue Sherbrooke Est.

Les spectateurs seront invités à suivre les artistes du défilé pour se rendre sur les lieux du Grand Spectacle au parc Maisonneuve, intitulé «On va s’aimer, on va danser!».

Selon Louise Harel, présidente du Comité de la Fête nationale du Québec à Montréal, ce sera l’occasion de fêter «notre volonté inébranlable d’exister en français sur cette terre d’Amérique et la fierté de nos traditions et de notre culture qui rayonne partout dans le monde».

Le 75e anniversaire du drapeau du Québec sera au cœur des festivités.

Le Grand Spectacle de la Fête nationale du Québec à Montréal sera diffusé sur ICI Télé et TVA, le 24 juin, à 20h30 et en simultané sur les ondes des stations musicales de Cogeco Média: 96,9 CKOI, les cinq stations RYTHME et CIME.

Il y aura bien sûr, les 23 et 24 juin prochains, des fêtes de quartier avec plusieurs artistes, partie intégrante des célébrations de la Fête nationale à Montréal.