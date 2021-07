Marjorie Villefranche prévoit «beaucoup de violence, beaucoup d’instabilité» en Haïti

MONTRÉAL — La directrice générale de la Maison d’Haïti, Marjorie Villefranche, n’entretient pas beaucoup d’espoir de voir Haïti se stabiliser à court ou moyen terme.

Mme Villefranche dit plutôt s’attendre à «beaucoup de violence, beaucoup d’instabilité» à la suite de l’assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit de mardi à mercredi.

Lors d’une rencontre avec La Presse Canadienne, Mme Villefranche s’est particulièrement inquiétée de la présence de nombreux groupes armés qui contrôlent des secteurs entiers de la capitale Port-au-Prince, où ils font la loi au bout du fusil.

Selon elle, ces gangs sont l’expression sur le terrain des divisions politiques qui minent le pays.

«Ces espaces militarisés par les gangs, ces gangs-là, ils ont été militarisés par quelqu’un. Il y a tout un travail à faire à savoir qui les a militarisés et, politiquement, dans quel but parce que ces gens sont lourdement armés, mais par un groupe quand même. L’argent n’est pas tombé du ciel pour les militariser.

«C’est fait dans un but politique et c’est fait de l’intérieur. Ce sont des factions politiques qui établissent leur influence», a-t-elle expliqué.

Que cela déborde jusqu’à l’assassinat d’un président, toutefois, dépasse les limites de ce qui est tolérable, fait-elle valoir.

«C’est énorme ce qui se passe là-bas et ça cause beaucoup d’inquiétude parce que l’assassinat d’un président, c’est toujours absolument dramatique. Pour nous c’est un choc. Même si c’était un président qui était très contesté, ce n’est pas du tout une façon d’imaginer la fin d’un président ou de qui que ce soit d’ailleurs.»

Elle déplore au passage la position du «Core Group» — une alliance diplomatique qui regroupe notamment le Canada, les États-Unis, la France, l’Allemagne, le Brésil et les Nations unies — qui n’a pas aidé la situation.

«Le fait que le Core Group appuyait les actions du président et légitimait ses actions malgré le fait qu’on leur disait que ça n’avait aucun sens, ça s’est mal terminé. C’est ce qu’on pensait.»

À plus long terme, elle estime qu’il serait possible de ramener une plus grande stabilité à la Perle des Antilles, mais elle croit qu’il faudra des efforts colossaux de diplomatie intérieure.

«C’est possible de faire une coalition avec des gens de bonne volonté. Ce n’est pas vrai que ça n’existe pas dans le pays. C’est possible, mais il ne faut pas les empêcher de le faire pour des raisons d’influence. Et il ne faut pas dépendre de l’intervention extérieure», prévient-elle.

Sa vision à court terme n’est toutefois pas empreinte de cet optimisme.

«De manière plus positive, j’espère que de tout cela va naître une espèce de large coalition de toutes sortes de factions, de gens de bonne volonté qui vont vouloir aider, mais très honnêtement je suis pessimiste et je ne vois pas grand-chose d’intéressant pour l’instant qui s’annonce», a-t-elle conclu au terme de l’entretien.