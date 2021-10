Mark Carney, chantre du «financement climatique», est critiqué par des écologistes

OTTAWA — La crédibilité de Mark Carney en tant que leader mondial du «financement de l’action climatique» est mise à mal ces jours-ci: des écologistes soutiennent que l’ancien gouverneur de la Banque du Canada permet à certaines des plus grandes banques de l’utiliser comme «couverture» commode pour continuer à financer les combustibles fossiles.

M. Carney, qui est fortement sollicité par les libéraux fédéraux, avait refusé de faire le saut lors de la plus récente campagne électorale en raison de ses fonctions d’Envoyé spécial des Nations unies pour le financement de l’action climatique.

À ce titre, il préside l’«Alliance bancaire Net Zéro», qui vise à amener les plus grandes institutions financières du monde à prendre des engagements vers la carboneutralité d’ici 2050.

L’ONU indique que plus de 160 sociétés financières ont signé cette alliance, qui doit jouer un rôle essentiel lors des prochaines négociations climatiques des Nations unies, le mois prochain à Glasgow, en Écosse.

Mais une coalition d’organisations environnementales du Canada et du monde entier a publié jeudi des annonces pleine page dans le Toronto Star et le Financial Times.

Ils accusent M. Carney de permettre aux membres de l’«Alliance bancaire Net Zéro» de l’utiliser, lui et l’organisme onusien, comme couverture pour continuer à financer la production et l’expansion des combustibles fossiles.

Le bureau de M. Carney n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, jeudi.