Maroc: le bilan frise les 2500 morts

TAFEGHAGHTE, Maroc — Des soldats marocains et des équipes d’aide humanitaire à bord de camions et d’hélicoptères ont lutté lundi pour atteindre des villes de montagne éloignées dévastées par un monstrueux tremblement de terre qui a tué plus de 2400 personnes, les survivants cherchant désespérément de l’aide pour retrouver leurs proches que l’on craint d’être piégés sous les décombres.

Jusqu’à présent, les autorités marocaines n’ont accepté l’aide proposée par le gouvernement que de quatre pays ― l’Espagne, le Qatar, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis ― et certaines équipes d’aide étrangères ont indiqué qu’elles attendaient l’autorisation de se déployer. Le ministère marocain de l’Intérieur affirme que les autorités veulent éviter un manque de coordination qui «serait contre-productif».

Les Nations unies estiment que 300 000 personnes ont été touchées par le séisme de vendredi soir, d’une magnitude de 6,8, rendu plus dangereux par sa profondeur relativement faible.

La plupart des destructions et des décès ont eu lieu dans la province d’Al Haouz, dans les montagnes du Haut Atlas, où les maisons ont implosé et où les routes escarpées et sinueuses ont été bloquées par des décombres. Les habitants ont parfois déblayé eux-mêmes les rochers.

Les gens ont applaudi à l’arrivée de camions remplis de soldats dimanche dans la ville d’Amizmiz. Mais ils ont demandé plus d’aide.

«C’est une catastrophe», a déclaré Salah Ancheu, un survivant de la ville où des maisons à flanc de montagne et le minaret d’une mosquée se sont effondrés.

«Nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait. L’aide reste insuffisante», a dit le jeune homme de 28 ans.

Des unités de l’armée se sont déployées lundi le long d’une route goudronnée menant d’Amizmiz aux villages de montagne les plus reculés. L’agence de presse nationale MAP a indiqué que des bouteurs et d’autres équipements étaient utilisés pour dégager les routes. Des touristes et des habitants ont fait la queue pour donner leur sang.

Les offres d’aide ont afflué du monde entier. Une centaine d’équipes représentant un total de 3500 secouristes sont enregistrées sur une plate-forme des Nations unies et prêtes à se déployer au Maroc sur demande, a indiqué l’organisation Rescue Without Borders.

Une équipe espagnole de recherche et de sauvetage est arrivée à Marrakech et s’est dirigée vers la zone rurale de Talat N’Yaaqoub, selon l’Unité militaire d’urgence espagnole. Le Royaume-Uni a envoyé une équipe de recherche de 60 personnes avec quatre chiens, du personnel médical, des appareils d’écoute et du matériel pour couper le béton.

Mais d’autres équipes d’aide à l’étranger qui s’apprêtaient à se déployer ont exprimé leur frustration de ne pouvoir intervenir sans l’approbation du gouvernement. L’Allemagne avait une équipe de plus de 50 secouristes en attente près de l’aéroport de Cologne-Bonn, mais les a renvoyés chez eux, a rapporté l’agence de presse dpa.

La République tchèque a déclaré qu’une équipe de 70 secouristes était prête à partir et qu’elle attendait l’autorisation de décoller.

La France, qui a de nombreux liens avec le Maroc et dont quatre ressortissants sont morts dans le tremblement de terre, a déclaré lundi que les autorités du pays nord-africain évaluaient les propositions au cas par cas.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a dit que le Maroc était «maître de ses choix, qui doivent être respectés». Elle a annoncé l’octroi de 5 millions d’euros de fonds d’urgence à des organisations non gouvernementales marocaines et internationales qui s’empressent de venir en aide aux survivants. Les villes françaises ont offert plus de 2 millions d’euros d’aide, et des artistes populaires collectent également des dons.

Les sinistrés ― ou ceux qui craignent d’autres répliques ― ont dormi dans les rues de la vieille ville de Marrakech ou sous des auvents de fortune dans des villes dévastées de l’Atlas comme Moulay Brahim.

«Je dormais quand le tremblement de terre a frappé. Je n’ai pas pu m’échapper, car le toit m’est tombé dessus. J’étais coincé. J’ai été sauvée par mes voisins qui ont déblayé les décombres à mains nues, a raconté Fatna Bechar. Maintenant, je vis avec eux dans leur maison, car la mienne a été complètement détruite.»

Le tremblement de terre, d’une magnitude préliminaire de 6,8, s’est produit à 23 h 11 vendredi, selon l’Institut géologique américain (USGS). Il s’agit du tremblement de terre le plus puissant qu’ait connu le pays d’Afrique du Nord depuis plus de 120 ans, et il a renversé des bâtiments dans des régions où beaucoup sont construits avec des briques de boue. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que 2497 personnes avaient trouvé la mort et qu’au moins 2476 autres avaient été blessées.

Des répliques ont depuis frappé la zone, ébranlant les nerfs dans les régions où les dégâts ont rendu les bâtiments instables.

Les drapeaux ont été mis en berne dans tout le Maroc, le roi Mohammed VI ayant décrété trois jours de deuil national à partir de dimanche. Mais les survivants n’ont guère eu le temps de se recueillir, car ils ont tenté de sauver ce qui pouvait l’être des maisons endommagées.

Le visage de Khadija Fairouje était bouffi par les larmes alors qu’elle rejoignait ses proches et ses voisins qui transportaient leurs biens dans des rues jonchées de pierres. Elle a perdu sa fille et ses trois petits-fils âgés de 4 à 11 ans lorsque leur maison s’est effondrée alors qu’ils dormaient, moins de 48 heures auparavant.

«Il ne reste plus rien. Tout est tombé», a déclaré sa sœur, Hafida Fairouje.