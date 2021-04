Mars: premier vol réussi lundi pour l’hélicoptère Ingenuity, de la NASA

CAPE CANAVERAL, Fla. — Le premier vol d’un engin motorisé sur une autre planète que la Terre a eu lieu ce lundi matin, lorsque le petit hélicoptère de la NASA, Ingenuity, a brièvement décollé de la surface de la planète Mars avant d’y revenir.

L’agence spatiale américaine devait normalement attendre près de quatre heures pour recevoir les premières données du vol.

La mission historique d’Ingenuity devait avoir lieu 11 avril dernier, mais elle a dû être retardée en raison d’un problème technique.

Ingenuity, un petit engin qui pèse moins de 2 kilogrammes, a été transporté sur Mars par la mission du rover Perseverance qui s’est posé sur la planète rouge le 18 février dernier.

Le défi de le faire voler est que l’air sur Mars est beaucoup moins dense que sur Terre. C’est l’air poussé par les hélices lors de leur rotation qui permet à un appareil de soulever un poids.

Pour qu’il ait pu quitter la surface martienne et voler, l’engin de la NASA devait donc être très léger et ses pales devaient tourner beaucoup plus vite qu’un hélicoptère standard.