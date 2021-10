Marseille et la France en deuil: décès de Bernard Tapie, à 78 ans

PARIS — Bernard Tapie, homme d’affaires flamboyant, reconnu entre autres pour avoir mené Marseille à la gloire, est décédé à l’âge de 78 ans.

Il a été adoré des amateurs de soccer, mais son parcours a aussi été marqué par des batailles juridiques et des enquêtes pour corruption.

La mort de Tapie a déclenché des hommages du monde du sport, de la politique, des affaires et du divertissement en France.

«Il a mené mille vies, a déclaré le bureau du président français Emmanuel Macron dans un message de condoléances à sa famille.

«L’ambition, l’énergie et l’enthousiasme de Tapie ont été une source d’inspiration pour des générations de Français.»

La femme de Tapie, Dominique, et leurs deux enfants ont annoncé sa mort au journal marseillais La Provence, dont il était propriétaire. Tapie luttait contre un cancer, diagnostiqué en 2017.

Le communiqué de la famille indique que Tapie souhaite être enterré à Marseille, «la ville de son cœur».

Il y était adoré par les fans du club de soccer de la ville, qui compte Macron parmi ses supporters.

L’équipe a écrit sur Twitter que «son départ laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais».

Les supporters lillois et marseillais se sont réunis dans un moment d’applaudissements avant leur match de dimanche, alors qu’une photo de Tapie était affichée au tableau indicateur.

Les joueurs marseillais portaient des brassards noirs.

Il était le président du club quand Marseille a triomphé en finale de la Ligue des champions, en 1993.

Marseille est le seul club français à avoir remporté cette compétition de prestige.

L’équipe gagnante était dirigée par Didier Deschamps, un milieu de terrain qui a ensuite mené la France à la gloire de la Coupe du monde en 2018, comme entraîneur.

«La disparition de Bernard Tapie m’attriste profondément, a mentionné Deschamps. C’est sous sa direction, à l’Olympique de Marseille, que j’ai connu mes premiers grands succès, que j’ai remporté mes premiers titres, notamment le plus beau qu’un joueur puisse rêver avec son club, la Ligue des champions, le 26 mai 1993.

«Mais je conserve bien d’autres souvenirs de notre relation et n’oublierai jamais qu’il a marqué ma trajectoire en venant me chercher à Nantes, en 1989. Il a certainement renforcé mon esprit de compétiteur.

«Bernard Tapie était un homme passionné et passionnant quand il parlait de management, un battant qui détestait être battu, et dont le mental de fer déteignait sur ses joueurs.»

Marseille a également remporté cinq titres de champion de France entre 1989 et 1993 et le doublé championnat et Coupe de France en 89.

Mais le titre de 93 a été retiré et Marseille relégué en deuxième division, en raison d’un scandale de matchs truqués. Des joueurs de Valenciennes ont été payés pour lancer un match, avec une somme d’argent enterrée dans le jardin de l’un des joueurs.

Tapie a été reconnu coupable d’avoir truqué le match et a purgé plus de cinq mois de prison. Marseille n’a pas pu défendre sa couronne européenne.

Les fans de Marseille, cependant, ont continué à adorer Tapie. Des admirateurs ont attaché dimanche des bouquets de fleurs à un portrait de Tapie, à l’extérieur du stade du club.

Homme d’affaires aux multiples facettes, Tapie était aussi un acteur qui semblait à l’aise sous les projecteurs sur la scène du théâtre parisien et en tant qu’homme politique. Apparaissant fréquemment à la télévision, Tapie est devenu une célébrité avec ses excès, ses succès et ses échecs, qui ont conduit à la faillite et à des batailles juridiques.

Tapie est né à Paris en 1943. Après un bref passage infructueux en tant que chanteur pop, Tapie a pensé à une carrière en course automobile, avant qu’un grave accident ne le plonge dans le coma.

Il a vendu des téléviseurs, puis sest spécialisé dans la reprise et la revente d’entreprises.

En 1990, il a acheté la société allemande d’articles de sport Adidas.

Tapie a vendu sa participation majoritaire dans Adidas via le Crédit Lyonnais en 1992. Tapie a ensuite affirmé que l’accord a été mal géré et a entamé une bataille juridique de 20 ans avec la banque, pour tenter de réclamer des dommages et intérêts.

En 2017, une cour d’appel lui a ordonné de rembourser 404 millions d’euros (449 millions $) qui lui avaient été accordés en 2008, pour la vente contestée de l’entreprise.