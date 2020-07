Martin Carpentier: la SQ demande d’éviter de partager de fausses informations

SAINT-APOLLINAIRE, Qc — Les policiers demandent aux citoyens d’éviter de partager de fausses informations alors que la chasse à l’homme pour retrouver Martin Carpentier se poursuit, à Saint-Apollinaire dans la région de Chaudière-Appalaches.

Les recherches étaient toujours concentrées dans «un secteur névralgique», près des rangs Saint-Lazarre et Bois-Joly, au lendemain de la découverte des corps des deux fillettes.

Les policiers ont retrouvé «des objets» dimanche, et la Sûreté du Québec (SQ) vérifie si ces articles ont un lien avec l’individu recherché et s’ils permettront de faire avancer l’enquête.

Les policiers demandent à la population d’éviter de propager de fausses informations. Dimanche soir, des publications qui annonçaient l’arrestation de Martin Carpentier circulaient sur les réseaux sociaux.

Ces fausses informations nuisent au travail des policiers en plus de faire vivre des moments difficiles aux proches des victimes selon ce qu’a expliqué la sergente Ann Mathieu à La Presse Canadienne:

«Ça amène des citoyens a se déplacer par curiosité sur les lieux ou les policiers travaillent, ça amène un volume d’appels aux policiers et ça amène des gens à vivre une certaine insécurité, des déceptions et c’est pas correct de faire vivre aux gens de fausses attentes»

La sergente demande aux citoyens de suivre les comptes Facebook et Twitter de la Sûreté du Québec pour avoir l’heure juste.

Un peu plus tôt dimanche, la SQ avait également mentionné que malgré leurs bonnes intentions, des initiatives citoyennes continuaient de nuire au travail des policiers. Une centaine de personnes se sont ruées dans un secteur boisé où un bruit a été rapporté la veille, a illustré Ann Mathieu, ce qui a généré de faux signalements au 911, en plus de contaminer une zone où l’escouade canine aurait pu être mobilisée.

La Sûreté du Québec dit combiner différentes techniques de travail dans ses recherches sur le terrain, avec un hélicoptère et un drone en appui. Environ 80 personnes étaient toujours déployées dimanche.

En réponse à des citoyens critiques de son travail sur les réseaux sociaux, le corps policier assure que ses agents ont effectué des vérifications pour chacun des signalements reçus.

«Par contre, il leur a été impossible de rencontrer chacune des personnes pour les informer du suivi de leur demande», a-t-on écrit sur Twitter.

L’homme de 44 ans de Lévis tient les policiers en haleine depuis la disparition des petites Romy, 6 ans, et Norah, 11 ans, mercredi soir. Une alerte Amber avait été déclenchée jeudi.

La mort des deux fillettes a été confirmée samedi, en fin d’après-midi, par la Sûreté du Québec, après qu’elles eurent été retrouvées à quelques minutes d’intervalle dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, où des recherches étaient en cours pour retrouver le trio.

«Il y aura une autopsie qui sera effectuée pour confirmer la cause exacte des décès, mais il y a également la scène qui entoure la découverte des corps des deux jeunes filles qui est importante pour voir s’il y a des choses qui peuvent expliquer les circonstances», a résumé la sergente Ann Mathieu en fin d’après-midi.

Même si l’alerte Amber est maintenant levée, la fiche descriptive de Martin Carpentier est toujours affichée sur le site web de la Sûreté du Québec ainsi que sur les réseaux sociaux.

Martin Carpentier, âgé de 44 ans, portait un t-shirt gris et des jeans. Il pèse 59 kilos (130 livres) et mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces).