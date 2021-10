Martin J. Sherwin, lauréat d’un prix Pulitzer, meurt à 84 ans d’un cancer du poumon

NEW YORK — Martin J. Sherwin, un éminent spécialiste des armes atomiques qui, dans «A World Destroyed», a remis en question le soutien au bombardement du Japon par les États-Unis et a passé plus de vingt ans à faire des recherches sur le physicien J. Robert Oppenheimer pour l’ouvrage «American Prometheus», récompensé par le prix Pulitzer, est décédé.

Martin J. Sherwin est mort mercredi à son domicile à Washington, D.C., selon son ami Andrew Hartman, professeur d’histoire à l’Université d’État de l’Illinois. Il avait 84 ans et avait lutté contre un cancer du poumon. Kai Bird, un ami proche et le co-auteur de «American Prometheus», l’a qualifié de «probablement le plus éminent historien de l’ère nucléaire».

«Lorsque nous avons commencé à travailler sur ‘American Prometheus’, il m’a dit qu’il avait beaucoup de recherches, mais quelques lacunes», a déclaré Kai Bird à l’Associated Press samedi. «Quand j’ai commencé à parcourir tous les documents, je n’ai trouvé aucune lacune».

M. Sherwin était originaire de New York. Son intérêt pour la recherche nucléaire remontait à ses années de premier cycle au Dartmouth College, lorsqu’il avait passé un été à travailler dans une mine d’uranium dans l’ouest des États-Unis. Les liens de M. Sherwin avec la course aux armements entre les États-Unis et l’Union soviétique sont devenus terriblement personnels pendant la crise des missiles de Cuba en 1962. Il était alors officier subalterne dans la Marine et a été informé de l’intention d’évacuer sa base de San Diego vers un endroit éloigné de la Basse-Californie, au Mexique.

«Le but était de disperser les avions militaires hors de portée des missiles soviétiques», écrit-il dans «Gambling With Armageddon : Nuclear Roulette from Hiroshima to the Cuban Missile Crisis», publié l’année dernière. «Certains officiers subalternes – nous étions tous célibataires – plaisantaient en disant que les plages de Baja seraient un endroit délicieux pour mourir».

Martin J. Sherwin était surtout connu pour «American Prometheus», publié en 2005 et lauréat du prix Pulitzer de la biographie. Le livre a été largement salué comme une étude complète et inestimable de celui que l’on appelle le «père de la bombe atomique», soit J. Robert Oppenheimer, dont les téléphones ont été mis sur écoute et dont l’habilitation de sécurité a été révoquée pendant l’ère McCarthy des années 1950, parce qu’il préconisait le confinement nucléaire et s’opposait au développement de la bombe à hydrogène.

Les juges du Pulitzer ont cité M. Sherwin et M. Bird pour leur «riche évocation de l’Amérique au milieu du siècle» et ont qualifié «American Prometheus» de «portrait nouveau et fascinant d’un homme brillant, ambitieux, complexe et imparfait, profondément lié à ses événements majeurs – la Dépression, la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide».

Martin J. Sherwin était également un professeur et un conférencier populaire qui a enseigné à l’université de Princeton, à l’université George Mason et, pendant une grande partie de sa carrière, à l’université Tufts, où il a fondé le «Nuclear Age History Center». À Princeton, il a été le conseiller de l’auteur-journaliste Eric Schlosser et le mentor de Katrina vanden Heuvel, aujourd’hui directrice éditoriale et éditrice de l’hebdomadaire libéral «The Nation», pour lequel M. Sherwin a été collaborateur.