Mary Ellen Turpel-Lafond perd son doctorat honorifique de l’Université de Regina

REGINA — L’Université de Regina a révoqué le doctorat honorifique en droit qu’elle avait décerné en 2003 à Mary Ellen Turpel-Lafond, qui fait face à des questions sur son héritage autochtone.

L’université a été la première à révoquer un diplôme accordé à Mme Turpel-Lafond, qui a déjà remis deux diplômes honorifiques à deux établissements postsecondaires de la Colombie-Britannique plus tôt cette année.

Ces établissements et plusieurs autres à travers le Canada ont confirmé qu’elles examinaient les diplômes honorifiques conférés à Mme Turpel-Lafond après une enquête de la CBC sur sa revendication d’ascendance crie.

Une déclaration de l’Université de Regina indique qu’elle a agi après avoir examiné les preuves disponibles ainsi «qu’un certain nombre d’autres diplômes et réalisations académiques déclarés (qui) se sont révélés faux».

L’université dit avoir répondu aux appels du Collectif des femmes autochtones pour révoquer le diplôme. Une déclaration distincte du collectif exhorte la gouverneure générale à réviser et annuler l’Ordre du Canada décerné à Mme Turpel-Lafond.

Mary Ellen Turpel-Lafond est une ancienne juge, professeure de droit et représentante des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique. Mais les revendications de son héritage cri font l’objet d’un examen minutieux depuis l’automne dernier et l’Université de la Colombie-Britannique a annoncé en décembre qu’elle n’y travaillait plus.

L’Université de Regina a déclaré qu’elle reconnaissait que Mme Turpel-Lafond avait été une ardente défenderesse des droits des Autochtones et du bien-être de l’enfance, mais selon elle, il était de son devoir d’agir.

«Le préjudice infligé aux universitaires, aux peuples et aux communautés autochtones l’emportent sur ses réalisations», plaide-t-elle.

La motion visant à révoquer le diplôme honorifique a été adoptée par le sénat de l’Université le 10 février et le communiqué indique que Mme Turpel-Lafond en a été avisée.