Masques jetables: un filtre biodégradable partir de fibre de bois canadien

OTTAWA — Un organisme québécois d’innovation forestière dit avoir conçu des filtres entièrement biodégradables pour les masques jetables.

Le président et chef de la direction de FPInnovations Inc., Stéphane Renou, y voit une solution qui changerait la donne à la fois du point de vue environnemental et sur le plan de l’approvisionnement en masques fabriqués localement.

Un article de la revue scientifique «Environmental Science & Technology» estimait plus tôt cette année que 129 milliards de masques sont jetés à la poubelle chaque mois au temps de la COVID-19, et que certains de ces rebuts aboutissent dans les océans.

À l’heure actuelle, la vaste majorité des masques jetables sont composés d’un filtre entre deux couches externes — le tout, fabriqué à partir de fibres de plastique tissées.

M. Renou explique qu’une vingtaine d’employés de FPInnovations ont mis huit semaines cet été à concevoir, tester et mettre au point un filtre exclusivement à partir de diverses fibres de bois, capables de bloquer 60 % des petites particules.

L’équipe se penche maintenant sur les deux autres couches et espère pouvoir fabriquer un masque complet d’ici la fin de l’année, indique M. Renou.