Masse d’air chaud et humide dans le sud du Québec: jusqu’à 40 degrés ressentis

MONTRÉAL — Une masse d’air chaud et humide s’installe dimanche dans le sud du Québec et affectera plusieurs régions jusqu’à mardi.

Les températures maximales atteindront ou dépasseront 30 degrés Celsius, mais on pourrait ressentir jusqu’à 40 degrés Celsius avec le facteur humidex, prévient Environnement Canada dans un bulletin météorologique spécial.

L’agence fédérale a lancé une alerte de chaleur à 15h20 pour de nombreuses régions du Québec, comme l’Outaouais, l’Estrie et Montréal.

«Une masse d’air chaud et humide affectera le sud du Québec jusqu’à mardi. Les températures maximales dépasseront 30 degrés Celsius et les valeurs d’humidex atteindront 40. De plus, les nuits seront chaudes avec des minimums près de 20 degrés Celsius. Des températures plus confortables sont prévues à partir de mercredi», a-t-elle écrit sur son site internet.

Les nuits seront chaudes avec des minimums près de 20 degrés Celsius dans les régions de Gatineau, Montréal, de la Montérégie, de Laval et même dans plusieurs secteurs des Laurentides ainsi qu’en Mauricie.

La Ville de Montréal a notamment annoncé dimanche qu’elle déploie le mode Alerte de son Plan particulier d’intervention pour chaleurs extrêmes.

Ainsi, l’ensemble des jeux d’eau du territoire montréalais sont ouverts pour permettre aux citoyens de se rafraîchir.

Évidemment, la gourde remplie d’eau est de mise pour s’hydrater, en particulier pour le retour à l’école, d’autant plus lorsqu’on n’a pas accès à un endroit frais ou climatisé.

On rappelle qu’il ne faut pas laisser un enfant seul dans une voiture, ne serait-ce que quelques minutes par cette chaleur intense.

Des alertes de chaleur ont aussi été lancées pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick. Là aussi, on prévoit des températures maximale de 34 degrés pour lundi avec un indice humidex variant entre 38 et 43. On prévoit des températures légèrement plus fraiche pour mardi, le mercure pouvant atteindre entre 29 et 32 degrés, avec un indice humidex variant entre 34 et 37.