Maxime Bernier participera aux débats des chefs

OTTAWA — Maxime Bernier pourra participer aux débats des chefs.

Le commissaire aux débats David Johnston a annoncé lundi avoir transmis au chef du Parti populaire du Canada (PPC) une invitation à se joindre à cinq autres chefs lors des deux débats de la Commission des débats des chefs, les 7 et 10 octobre.

On ignore pour le moment si Maxime Bernier acceptera l’invitation, mais il a plus d’une fois déploré le fait qu’il n’avait pas été invité à participer aux débats.

M. Johnston a noté qu’après évaluation, il a la conviction que plus d’un candidat soutenu par le parti a une véritable possibilité d’être élu.

Le commissaire a tenu compte d’un ensemble de facteurs, dont le nombre de membres du parti, sa capacité de financement, des sondages, des analyses d’experts et une présence importante dans les médias concernant divers enjeux nationaux.

«Selon moi, le PPC a su attirer un nombre important de membres, il est particulièrement présent dans les médias et le paysage politique et, selon les sondages récents, il a une possibilité raisonnable de connaître du succès dans plus d’une circonscription. Étant donné l’ensemble de ces facteurs, le PPC satisfait à deux des trois critères établis dans notre décret», a indiqué M. Johnston.

La Commission avait déjà invité les chefs du Bloc québécois, du Parti conservateur, du Parti vert, du Parti libéral et du Nouveau Parti démocratique.

Le débat en anglais aura lieu le 7 octobre, tandis que le débat en français sera présenté le 10 octobre. Les deux débats se tiendront au Musée canadien de l’histoire à Gatineau.