McCarthy demande à un comité d’ouvrir une «enquête de destitution» contre Joe Biden

WASHINGTON — Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a annoncé mardi qu’il ordonnait à un comité d’ouvrir une «enquête de destitution» formelle contre le président Joe Biden concernant les relations commerciales de sa famille — déclenchant ainsi une procédure inhabituelle avant les élections de 2024.

M. McCarthy a expliqué que l’enquête menée jusqu’ici par le comité de surveillance de la Chambre avait révélé une «culture de corruption» autour de la famille Biden.

Les républicains enquêtent sur les relations commerciales du fils de Joe Biden, Hunter, avant que son père ne devienne président.

M. McCarthy a précisé mardi en point de presse qu’il s’agissait d’allégations d’abus de pouvoir, d’obstruction et de corruption, qui justifient selon lui une enquête formelle et plus approfondie de la Chambre pour une éventuelle destitution du président Biden.

Cette annonce intervient alors que le leader républicain fait face à une pression croissante de la part de son aile droite pour prendre des mesures contre M. Biden, pendant qu’il a du mal à faire adopter le projet de loi qui éviterait une paralysie de l’appareil fédéral à la fin du mois.

M. McCarthy prévoit maintenant convoquer les élus à huis clos plusieurs fois cette semaine, notamment pour discuter de la destitution du président Biden.

Cette campagne de destitution intervient alors que Donald Trump, qui a été destitué à deux reprises par la Chambre des représentants mais acquitté par le Sénat, fait face à des accusations plus graves devant les tribunaux criminels. Il a été accusé dans quatre affaires cette année, notamment pour avoir tenté d’annuler les élections de 2020 remportées par M. Biden.

«Il s’agit d’un effort très clair visant à renforcer la campagne de Donald Trump en établissant une fausse équivalence morale entre Trump, l’ancien président quatre fois accusé», et M. Biden, qui ne fait face à «aucune preuve d’acte répréhensible», a déclaré le représentant Jamie Raskin, le plus haut démocrate au sein du comité de surveillance de la Chambre.

Des républicains à la Chambre des représentants enquêtent déjà sur les relations commerciales de Hunter Biden, mais n’ont jusqu’à présent pas produit de preuves concrètes les liant au président.

Ils affirment par ailleurs que le département de la Justice n’a pas pleinement enquêté sur les allégations contre Hunter Biden et qu’il aurait bénéficié d’un traitement de faveur. Le département de la Justice a nommé un procureur spécial pour cette enquête.