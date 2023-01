McCarthy échoue au 14e tour de scrutin pour le poste de président de la Chambre

WASHINGTON — Le républicain Kevin McCarthy n’a pas réussi à remporter la présidence de la Chambre lors d’un 14e tour de scrutin vendredi soir, à une voix près, alors que la tension montait dans une scène chaotique à la Chambre.

M. McCarthy était sur le point de devenir président de la Chambre tard vendredi soir alors que la Chambre se réunissait pour une quatrième journée historique après avoir réalisé des gains extraordinaires dans une impasse exténuante qui a mis à l’épreuve la démocratie américaine et la capacité à gouverner de la majorité républicaine.

Avant le vote, M. McCarthy avait convaincu 15 conservateurs récalcitrants à lui apporter leurs soutiens, y compris le président du Freedom Caucus (Caucus de la liberté), ce qui lui permet d’être à deux doigts de remporter le petit maillet pour le nouveau Congrès.

La Chambre s’est prononcée tard dans la nuit, laissant le temps aux négociations de dernière minute et aux collègues républicains absents de retourner à Washington si leurs votes étaient nécessaires. Mais la Chambre a été tendue et silencieuse alors que l’appel nominal a échoué.

Même après que deux républicains résistants clés aient voté présents pour réduire le décompte dont il aurait besoin, cela n’a pas suffi. M. McCarthy se dirigea vers le fond de la salle pour affronter Matt Gaetz, assis avec Lauren Boebert et d’autres récalcitrants. Des doigts ont été pointés, des mots échangés et des collègues ont regardé avec incrédulité.

«Restez civil !» a crié quelqu’un.

M. McCarthy avait déclaré aux journalistes plus tôt dans la journée qu’il pensait avoir «les votes pour terminer cela une fois pour toutes».

La tournure étonnante des événements de la journée est survenue après que M. McCarthy a accepté de nombreuses demandes des adversaires – y compris le rétablissement d’une règle de la Chambre de longue date qui permettrait à tout membre de convoquer un vote pour l’évincer de ses fonctions.

Même si M. McCarthy parvient à obtenir les votes dont il a besoin, il en ressortira affaibli, ayant cédé certains de ses pouvoirs et constamment sous la menace d’être éjecté par ses adversaires.

Mais il pourrait aussi se sentir encouragé en tant que survivant de l’une des luttes les plus brutales pour ce poste dans l’histoire des États-Unis. Depuis la guerre de Sécession, le vote d’un orateur n’a jamais été soumis à autant de tours de scrutin.

Sans président, la Chambre n’est pas en mesure de prêter serment aux membres et de commencer sa session 2023-2024, signe de la difficulté à venir pour la nouvelle majorité républicaine alors qu’elle tente de gouverner.

La confrontation qui a bloqué le nouveau Congrès s’est déroulée dans le contexte du deuxième anniversaire de l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole, qui a secoué le pays lorsqu’une foule de partisans du président de l’époque, Donald Trump, a tenté d’empêcher le Congrès de certifier la défaite des élections républicaines de 2020 face au démocrate Joe Biden.

Lors d’un événement au Capitole vendredi, certains législateurs, principalement des démocrates, ont observé un moment de silence et ont félicité les officiers qui ont aidé à protéger le Congrès ce jour-là. Et à la Maison-Blanche, Joe Biden a remis des médailles aux officiers et autres qui ont combattu les assaillants.

«L’Amérique est une terre de lois, pas de chaos», a-t-il déclaré.

Élire un président est normalement une tâche facile et joyeuse pour un parti qui vient d’obtenir le contrôle de la majorité. Mais pas cette fois : environ 200 républicains ont été bloqués par 20 collègues d’extrême droite qui ont déclaré qu’il n’était pas assez conservateur.

Le début désorganisé du nouveau Congrès a mis en évidence les difficultés à venir avec les républicains maintenant aux commandes de la Chambre.

Avant les scrutins de vendredi, le chef démocrate Jeffries de New York avait remporté le plus de voix à chaque scrutin, mais il était également resté en deçà de la majorité. M. McCarthy a couru deuxième, sans gagner de terrain.

La pression a augmenté chaque jour pour que M. McCarthy trouve d’une manière ou d’une autre les votes dont il a besoin ou se retire. Le Congrès ne peut pas fonctionner pleinement, les nouveaux présidents républicains des commissions des affaires étrangères, des forces armées et du renseignement de la Chambre des représentants ont tous déclaré que la sécurité nationale était en danger et que le personnel risquait de ne pas être payé.

La plus longue bataille pour le petit maillet a commencé à la fin de 1855 et s’est prolongée pendant deux mois, avec 133 bulletins de vote, lors des débats sur l’esclavage à l’approche de la guerre civile.