MDA participe au développement d’une nouvelle astromobile lunaire

La firme aérospatiale canadienne MDA participe au développement d’une nouvelle astromobile que l’agence spatiale américaine est à mettre au point en vue d’un éventuel retour sur la Lune.

Les géants Lockheed Martin et Goodyear jouent un rôle de premier plan dans le projet, et MDA fournira son bras commercial robotisé pour les véhicules.

Contrairement à l’astromobile qui avait été développée pour la mission Apollo 15 en 1971, et qui n’avait été conçue que pour durer quelques jours et pour effectuer de courts trajets, le nouveau véhicule lunaire est imaginé pour une utilisation prolongée. Et cette fois, il ne sera pas réservé à la NASA.

«Nous développons la prochaine génération de véhicules de mobilité lunaire pour qu’elle soit disponible pour la NASA et pour des entreprises commerciales et même pour d’autres agences spatiales en appui à la science et à l’exploration humaine», a dit le vice-président responsable de l’exploration lunaire chez Lockheed Martin, Kirk Shireman.

Neil Armstrong est devenu le premier humain à marcher sur la surface de la Lune le 21 juillet 1969, dans le cadre de la mission Apollo 11.

Goodyear, qui avait aussi participé au programme Apollo de la NASA, aura recours à la technologie de pneus sans air qui est utilisée sur Terre pour les navettes autonomes et pour d’autres véhicules de passagers.

La texane Lockheed Martin collabore avec la NASA depuis plus de 50 ans. Elle est actuellement impliquée dans le développement des capsules Orion et de plusieurs vaisseaux destinés à l’exploration de la planète Mars.

Les astromobiles devront pouvoir résister à des conditions inimaginables à la surface de la Lune, où il peut faire -157 degrés Celsius la nuit et 120℃ le jour.

Les entreprises estiment que la première astromobile roulera à la surface de la Lune en même temps que la mission de la NASA, qui est prévue pour 2025.