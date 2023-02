Négo: la FIQ se dote d’un plan de mobilisation, «y’a des limites»

MONTRÉAL — Parce qu’elle trouve que sa négociation avec Québec ne progresse pas suffisamment, une instance de la FIQ vient de se doter d’un plan de mobilisation qui prévoit une escalade dans les moyens de pression.

C’est le conseil national extraordinaire de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) qui vient d’adopter ce plan de mobilisation. Le plan sera maintenant soumis aux assemblées générales des membres, qui décideront.

Le plan prévoit une escalade dans les moyens de pression, à commencer par la tenue de kiosques, tournées, tracts, jusqu’à «manifester dans des endroits significatifs et dérangeants», cesser d’effectuer des tâches non reliées aux soins, ne pas renouveler les permis de pratique, organiser des sit-in, envoyer des lettres de démission en bloc, etc.

Aussi dans ce cadre, la FIQ, qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnels en soins, a adopté son nouveau slogan: «y’a des limites».

Les conventions collectives des secteurs public et parapublic viennent à échéance le 31 mars. Or, la FIQ affirme avoir proposé 28 dates de négociation à Québec, qui n’en aurait retenu que quatre.

Québec prêt à négocier

Québec, de son côté, se dit prêt à négocier et montre plutôt du doigt les syndicats.

Encore récemment, le premier ministre François Legault a invité la FIQ à faire preuve de souplesse.

Et la semaine dernière, lors de plusieurs entrevues et points de presse, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a affirmé que les syndicats «devraient venir s’asseoir avec nous».

Québec insiste pour que les syndicats participent à ses forums de discussions, alors que ceux-ci répondent que les problèmes et les solutions sont déjà connus et qu’il faut plutôt passer aux gestes concrets.