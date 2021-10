Médecins et infirmières présentent les «priorités afin de répondre à la crise»

MONTRÉAL — L’Association médicale canadienne (AMC) et l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) doivent présenter, mercredi, des solutions afin de répondre à la crise sanitaire et son effet sur le système de santé.

Les deux associations qui représentent des médecins et des membres du personnel infirmier ont organisé un «sommet d’urgence» à huis clos mardi soir, sur la COVID-19.

Dans un communiqué publié avant la réunion, l’AMC et l’AIIC ont indiqué qu’ils devaient discuter «des effets dévastateurs de la pandémie sur le système de santé et les travailleurs de la santé du Canada».

Plus de 30 organisations de santé nationales et provinciales devaient participer à la réunion de mardi qui avait pour objectif de «déterminer les priorités afin de répondre à la crise».

L’AMC et l’AICC comptent présenter le résumé de cette réunion d’urgence lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi matin.

Dans le communiqué publié mardi, les médecins et infirmières se disent préoccupés par l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans certaines régions du pays, la fragilité du système de santé, les ruptures de services, les taux de vaccination stagnants, les mesures de santé publique qui sont remises en place à de nombreux endroits, les travailleurs de la santé épuisés et démoralisés, et les reports de soins importants.

Récemment, l’Association médicale canadienne avait appelé à des reconfinements en Alberta et en Saskatchewan pour protéger des systèmes de santé « qui s’écroulent ».

L’AMC recommandait notamment des confinements courts et ciblés, appelés « disjoncteurs », qui comprennent notamment la fermeture des écoles et des commerces non essentiels.

Ces deux provinces des Prairies ont récemment enregistré des records d’hospitalisations liées à la COVID-19, avec des unités de soins intensifs qui débordent.