Medicom haussera à son usine de Montréal sa capacité de production de masques N95

MONTRÉAL — Le groupe Medicom, un fabricant et distributeur de produits de protection personnelle à usage unique, annonce vendredi que plus de 40 nouveaux postes seront créés à son usine de l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, et que de nouvelles machines seront installées pour soutenir la nouvelle cadence de production de masques N95.

Guillaume Laverdure, chef de l’exploitation de Medicom, affirme que dès à présent, la compagnie peut fournir près de 3,3 millions de respirateurs N95 au réseau de la santé québécois et que dans quelques semaines, lorsque les nouvelles machines tourneront à pleine capacité, plus de 4,4 millions de respirateurs N95 par mois pourront être remis au gouvernement du Québec.

Medicom signale qu’en raison des longues durées de port, les travailleurs de la santé apprécient ces respirateurs non seulement pour leur efficacité de filtrage et la protection qui en résulte, mais aussi pour leur confort et parce qu’ils permettent de bien respirer.

La compagnie fondée en 1988 dit être la seule entreprise québécoise et l’une des seules au Canada à être doublement certifiée tant par les autorités canadiennes que les autorités américaines pour les respirateurs N95.