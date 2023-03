Méfaits sur 140 automobiles à Lévis: trois mineurs arrêtés jeudi dernier

LÉVIS, Qc — La police annonce l’arrestation jeudi dernier de trois individus d’âge mineur qui seraient responsables des multiples méfaits perpétrés sur plusieurs véhicules pendant la nuit du 10 au 11 mars, à Lévis.

Cette nuit-là, entre 23h00 et 5h00, dans le secteur Saint-David, plus de 140 véhicules ont été ciblés; la valeur totale des dommages est évaluée à plus de 100 000 $.

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) signale qu’après leur arrestation, les suspects ont été remis en liberté avec plusieurs conditions à respecter. Ils feront face à la justice en Chambre de la jeunesse au cours des prochains mois pour des chefs d’accusation de méfait de 5000 $.

L’enquête est toujours en cours afin de recueillir plus d’éléments de preuve.

D’ailleurs, le SPVL demande l’aide de la population, en particulier si les citoyens possèdent des caméras de surveillance et qu’ils croient détenir des images vidéo ou de l’information en lien avec les évènements.