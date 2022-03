Mélanie Joly affirme que les pays occidentaux sont plus unis que jamais

TORONTO — La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que l’invasion russe de l’Ukraine avait unifié les nations occidentales comme jamais auparavant et renforcé l’alliance de l’OTAN.

S’adressant à une foule à la Munk School of Global Affairs de l’Université de Toronto, Mme Joly a déclaré «qu’il n’y a rien de tel que d’avoir un seul méchant» contre lequel s’unir.

Mme Joly a réitéré que le gouvernement fédéral est prêt à faire venir un nombre illimité de réfugiés ukrainiens et que les responsables envisagent d’éventuels ponts aériens depuis les pays européens voisins pour amener les gens au Canada.

Plus de 3,5 millions de personnes ont fui le pays jusqu’à présent au cours de l’invasion de 23 jours.

Interrogée sur les renseignements américains et la propagande russe ces derniers jours qui ont fait allusion à la possibilité d’une attaque chimique ou nucléaire en Ukraine, Mme Joly a dit qu’elle était «très inquiète» et que cette guerre représente la plus grande menace pour la paix mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale.

La ministre a également déclaré que les entreprises de médias sociaux doivent en faire plus pour empêcher la propagande et la désinformation, qui, selon elle, ont été un élément clé de ce conflit.