Mélanie Joly, coprésidente de campagne du PLC et en processus de fécondation in vitro

OTTAWA — Pendant les prochaines semaines, Mélanie Joly sera à la tête de la campagne nationale pour tenter de faire réélire le Parti libéral du Canada. Mais son plus grand défi reste à venir: devenir maman.

Au moment de son entrevue avec La Presse Canadienne, la politicienne en était au début de sa cinquième tentative du processus de fécondation in vitro. Un processus très exigeant, très émotif et très personnel qu’elle vit tout en sillonnant la province et le pays à la rencontre de candidats et d’électeurs.

«C’est la partie plus euphorique, normalement, du processus. Parce que tout est possible. Et on pense que ça va marcher. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, ce qui a été le cas les quatre dernières fois, à chaque fois, c’est un deuil… C’est tellement exigeant», laisse-t-elle tomber.

Depuis plusieurs mois, Mme Joly parle ouvertement de son désir de fonder une famille. Mais ce n’est que récemment qu’elle s’est ouverte sur les hauts et les bas associés à ses traitements de fertilité, suivant les conseils de son amie Julie Snyder qui est passée par là elle aussi.

La politicienne ne s’en cache pas: la chute sera difficile si cette cinquième tentative ne fonctionne pas.

«C’est comme être en haut d’un manège, en haut du Monstre à La Ronde, puis là, ton chariot, tout à coup, n’a plus de freins et tu tombes. Donc ça devient vraiment difficile parce que les symptômes sont exigeants, les émotions sont à fleur de peau», admet-elle candidement.

Dans les circonstances, l’éternelle question réservée aux politiciennes de la conciliation travail-famille se pose plus que jamais. Se sent-elle d’attaque pour coprésider une campagne électorale nationale alors que son corps sera soumis à des changements aussi intenses?

«Il y a une belle adrénaline durant la campagne. Mais mon objectif de vie, de femme, c’est de pouvoir devenir une maman et un parent avec mon chum», répond-elle, la voix serrée par l’émotion.

Mme Joly soutient avoir cru pendant des années que la conciliation travail-famille n’était pas possible pour elle.

Or, les exemples encourageants n’ont pas manqué à la Chambre des communes dans les dernières années. La néo-démocrate Christine Moore a ouvert la voie à des changements au sein de l’institution, notamment en permettant des services de gardiennage lors des travaux parlementaires.

Puis, d’autres élues ont donné naissance pendant leur mandat: la bloquiste Marilène Gill, les néo-démocrates Niki Ashton et Laurel Collins, ainsi que la ministre Karina Gould, qui est devenue la première ministre fédérale à accoucher pendant son mandat et à prendre un congé de maternité.

Et quelques jours avant le déclenchement des élections, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh annonçait fièrement sur les réseaux sociaux que son épouse attendait leur premier enfant.

Mme Joly espère maintenant que ce sera son tour.

«Pour moi, c’est ‘maman last call’. J’ai 42 ans. Donc, c’est maintenant ou jamais. Et je sais maintenant c’est quoi, la politique, je sais maintenant c’est quoi, être ministre. Je sais c’est quoi, être membre d’un gouvernement. Je sais que c’est possible de faire les deux», lance-t-elle.

«Et je ne peux pas être en train de recruter des candidates partout à travers le pays en leur disant que la conciliation travail-famille est possible si, moi-même, je ne suis pas en train de le faire», ajoute-t-elle.