Mélanie Joly en visite à Washington vendredi pour son premier voyage officiel

OTTAWA — La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, se rendra vendredi à Washington pour son premier voyage officiel depuis sa nomination.

Elle y rencontrera le secrétaire d’État américain Antony Blinken en personne afin de souligner «l’importance du partenariat entre le Canada et les États-Unis à l’égard de la reprise économique, de la création d’emplois de part et d’autre de la frontière, et du renforcement des chaînes d’approvisionnement entre les deux pays», selon un communiqué de presse diffusé jeudi en fin de journée.

Mme Joly s’est déjà entretenue avec M. Blinken au téléphone la semaine dernière. Il s’agissait de son premier appel bilatéral en tant que ministre des Affaires étrangères. Dans un gazouillis, Mme Joly a souligné que son homologue américain est «un grand francophile» et qu’elle avait hâte de travailler «en étroite collaboration» avec lui.

À Washington, la ministre prendra également part à une table ronde avec différents intervenants afin d’échanger sur la meilleure façon de «renforcer la coopération internationale pour faire progresser la démocratie et les droits de la personne à l’échelle internationale».

Ce voyage de Mme Joly survient alors que le Canada intensifie ses efforts pour s’assurer du bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord et dans l’objectif avoué de réduire sa dépendance à la Chine. En même temps, le gouvernement Trudeau veut lutter contre les menaces persistantes de type «Buy American» qui nuiraient à l’économie canadienne.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, était à Washington la semaine dernière spécifiquement pour marteler ces messages. M. Champagne reprenait le flambeau des pourparlers que le premier ministre Justin Trudeau, le président américain Joe Biden et d’autres ont tenus lors du sommet du G20 à la fin du mois d’octobre sur la chaîne d’approvisionnement.

Avant cela, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, s’était rendue à Washington. Elle s’était entretenue avec la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, au sujet des dispositions «Buy American», entre autres.