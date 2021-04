Mélanie Joly nommée coprésidente de la prochaine campagne électorale libérale

OTTAWA — Les libéraux fédéraux ont choisi Mélanie Joly pour mener leur prochaine campagne électorale.

La ministre Joly partagera la tâche avec l’ex-ministre Navdeep Bains. M. Bains a quitté le cabinet en janvier dernier. Il est toujours député, mais a déjà annoncé qu’il ne serait pas candidat aux prochaines élections.

Le Parti libéral du Canada (PLC), dont les militants sont en réunion virtuelle jusqu’à samedi soir, a cru bon de souligner dans le communiqué annonçant les noms des coprésidents de campagne qu’ils occuperont ces rôles «peu importe quand (la campagne) sera déclenchée».

Le premier ministre Justin Trudeau a réitéré, dans ce même communiqué, que sa priorité est de gérer la pandémie et non pas de tenir des élections fédérales.

Le PLC annonce tout de même avoir déjà désigné 133 des 338 candidats pour une élection générale.

Pendant ce temps, au congrès, plusieurs des 4000 militants inscrits utilisent l’outil de clavardage de la plateforme virtuelle pour débattre de la nécessité d’un revenu universel de base. Deux résolutions sur pareil programme ont été soumises par les militants et pourraient faire l’objet d’un vote samedi.

Vendredi soir, un discours de Mark Carney, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, est au programme.

En après-midi, au cours de son point de presse habituel du vendredi, M. Trudeau a refusé de dire s’il cherche à recruter M. Carney comme candidat pour les prochaines élections.

«Le Parti libéral a l’habitude d’inviter des experts à nos congrès. (…) Nous sommes très contents d’avoir quelqu’un de la stature de Mark Carney», s’est contenté de répondre le chef libéral.

«Ce n’est qu’un exemple de plus de notre capacité à travailler ensemble et à écouter les experts les plus brillants de partout dans le monde alors que nous continuons à chercher les moyens pour aider les Canadiens à traverser cette pandémie et à mieux construire l’avenir», a-t-il ajouté.

Les militants libéraux pourraient adopter, samedi, une résolution qui réclame un revenu universel de base.

M. Trudeau préférait ne pas donner son opinion sur la question.

«Par le passé, des propositions osées, offertes sur le plancher d’un congrès libéral, sont devenues des politiques qui ont façonné le Canada. (…) Je ne commenterai pas sur une résolution spécifique, mais je sais que ce que les libéraux font ce week-end, c’est discuter d’idées qui aideront le Canada à aller de l’avant», a-t-il déclaré.

M. Trudeau était cependant prêt à donner un signal sur un autre sujet de débat dans les rangs libéraux: la création d’un programme national de garderie.

Lorsque la question lui a été posée sur la faisabilité de pareil programme, il y a répondu en pointant vers le budget fédéral à venir.

«Je sais que les gens ont hâte de voir le budget du 19 avril dans lequel nous partagerons notre perspective sur la façon de faire croître l’économie», a-t-il dit avant de vanter longuement l’utilité sociale et économique d’un système de garderie.

Les libéraux promettent de mettre sur pied pareil programme national depuis des années. Le Québec, qui a son système de garderie, profiterait d’un droit de retrait avec compensation financière d’Ottawa.