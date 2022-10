Mélanie Joly vante le gaz naturel liquéfié canadien au Japon et en Corée du Sud

OTTAWA — La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, affirme que le Canada est en passe de devenir un important fournisseur d’énergie pour le Japon et la Corée du Sud.

Mme Joly, qui visite ces deux pays asiatiques cette semaine, soutient qu’au-delà d’un mégaprojet imminent sur la côte ouest canadienne, il existe au Japon et en Corée du Sud un appétit pour le gaz naturel liquéfié du Canada.

Un important terminal d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) devrait ouvrir en 2025 à Kitimat, en Colombie-Britannique. Des entreprises japonaises et coréennes détiennent une participation de 20 % dans ce projet.

Mme Joly affirme que de tels projets permettront au Canada de renforcer la sécurité énergétique dans la région, où la Chine et la Russie sont de plus en plus présentes.

La ministre a indiqué jeudi qu’une série de missiles lancés par la Corée du Nord au-dessus du Japon ce mois-ci occupait une place importante dans ses entretiens avec le Japon et la Corée du Sud.

Ce voyage vise à renforcer les liens étroits avec des alliés en Asie, alors qu’Ottawa élabore une «stratégie indopacifique» qui doit définir l’approche du Canada face à la puissante Chine.

«C’est un voyage très important, parce qu’on sait que l’avenir du Canada va passer aussi beaucoup par ce qui va se passer ici en Indo-Pacifique», a indiqué jeudi la ministre en entrevue téléphonique.

«On était déjà des pays amis (…), mais notre but c’est qu’on devienne de meilleurs amis, parce que notre région du monde, le Pacifique Nord, doit être stable, sécuritaire, pacifique, et c’est en ayant une plus grande coopération entre les trois pays qu’on va pouvoir assurer notre sécurité et nos intérêts.»