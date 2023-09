Même en son absence, Donald Trump demeure la cible de ses adversaires républicains

SIMI VALLEY, Calif. — Les rivaux de Donald Trump l’ont attaqué à plusieurs reprises lors du deuxième débat présidentiel républicain, mercredi, accusant l’ancien président d’avoir évité l’événement alors qu’ils cherchaient à réduire son avance dans la primaire républicaine.

Sept candidats républicains se sont affrontés à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan en Californie pour un événement organisé par Fox Business Network. M. Trump était dans le Michigan, prononçant un discours aux heures de grande écoute, qui s’est poursuivi jusqu’au début du débat, tentant de capitaliser sur la grève du syndicat des travailleurs de l’automobile et essayant de faire appel aux membres syndicaux de base d’un État clé qui pourraient aider à décider de l’élection générale.

Le débat survient à un moment critique de la campagne du Parti républicain, à savoir moins de quatre mois avant que les caucus de l’Iowa ne lancent officiellement le processus de nomination présidentielle. M. Trump a continué de dominer la course, même s’il est confronté à une série de vulnérabilités, notamment quatre inculpations pénales qui soulèvent la perspective de plusieurs décennies de prison.

Ceux qui étaient sur scène ont critiqué M. Trump de ne pas s’être présenté.

«Il devrait être sur cette scène ce soir», a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui tente de s’imposer comme la principale alternative à Trump malgré les récentes difficultés à se démarquer du reste de l’arrière.

« Il vous doit de défendre son bilan où il a ajouté 7 800 milliards de dollars à la dette. Cela a ouvert la voie à l’inflation actuelle», a noté le candidat.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a construit sa campagne autour de sa critique de M. Trump, a déclaré que l’ancien président « se cache derrière les murs de ses clubs de golf et ne se présentera pas ici pour répondre aux questions comme nous tous sommes ici pour le faire.»

M. Trump, quant à lui, n’a fait qu’une mention passagère du débat au cours de son discours, s’attirant des huées lorsqu’il a déclaré : « Nous sommes en concurrence avec les candidats à l’emploi » et se moquant d’eux pour ne pas avoir attiré des foules aussi nombreuses que la sienne. Les concurrents de l’ancien président manquent de temps pour réduire son avance, augmentant le sentiment d’urgence chez certains de l’affronter plus directement devant un public de millions de personnes.

M. Trump a également boudé le premier débat le mois dernier à Milwaukee, où les participants se sont critiqués tout en évitant pour la plupart les attaques contre lui. Ce n’était pas le cas cette fois.

«Donald, je sais que tu regardes. Vous ne pouvez pas vous en empêcher », a déclaré M. Christie. « Vous évitez ces choses. Et laissez-moi vous dire ce qui va se passer. Si vous continuez à faire ça, plus personne ici ne vous appellera Donald Trump. Nous allons vous appeler Donald Duck.»

L’ancien vice-président Mike Pence a parlé de M. Trump comme de son «ancien colistier».

Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations Unies, a attiré des foules plus nombreuses et un nouvel intérêt après son premier débat, et a longuement parlé de l’échec de l’administration Biden à sécuriser la frontière entre les États-Unis et le Mexique lors du second.

Après être passé à l’offensive lors du premier débat, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy a adopté une position plus douce au début du second, parlant de son éducation alors que les candidats parlaient de la grève de l’UAW.

« Mon père envisageait les licenciements chez G.E. sous le mandat de Jack Welch à l’usine GE d’Evendale, Ohio. Ma mère a dû faire des heures supplémentaires dans des maisons de retraite du sud-ouest de l’Ohio pour joindre les deux bouts et rembourser notre prêt immobilier. Je comprends donc que les difficultés ne sont pas un choix. Mais être victime est un choix», a-t-il plaidé.

M. DeSantis a également critiqué M. Ramaswamy, tout comme M. Pence, suggérant qu’il n’avait pas voté lors de nombreuses élections précédentes.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, est intervenu à plusieurs reprises pour répondre aux questions qui ne lui avaient pas été posées afin d’obtenir plus de temps à l’écran au début du débat.

Un autre critique de Trump, l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, n’a pas réussi à se qualifier après avoir participé au premier débat. Lui aussi s’est rendu dans la banlieue de Détroit en déclarant : « Donald Trump est ici à Détroit ce soir parce qu’il veut éviter un débat. »