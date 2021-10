Même secoué par les «Panora Papers», le parti d’Andrej Babis s’empare de la tête

PRAGUE, Tchéquie — Même si son chef, le milliardaire Andrej Babis, est impliqué dans le scandale des «Panora Papers», le mouvement populiste ANO s’est emparé de la tête aux élections législatives de la République tchèque, selon les premiers résultats.

Après le dépouillement d’environ 30% des bulletins de vote, ANO a obtenu 30,1 % des suffrages. Il avait remporté les élections législatives précédentes après avoir récolté 29,6 % des voix.

Une coalition regroupant cinq partis de droite et du centre suit à 23,9%. Une deuxième coalition, formée par le Parti pirate et un rassemblement des maires et des indépendants (STAN) arrive au troisième rang à 13,5%.

Le Parti Liberté et Démocratie directe, ouvertement anti-immigration et islamophobe, a obtenu 10,9% des suffrages, devant les sociaux-démocrates à 5,1%.

Les résultats complets seront dévoilés plus tard. On s’attend à ce que M. Babis, un eurosceptique, tente de former une nouvelle coalition gouvernementale.

Dans son enquête sur les évasions fiscales, le Consortium international des journalistes d’investigation a révélé que M. Babis avait investi 22 millions $ dans des sociétés-écrans qui lui ont permis d’acheter 16 propriétés, en France. Ces sociétés et la propriété ne figurent pas dans la déclaration d’actifs de M. Babis.

Le premier ministre sortant a nié les allégations.

M. Babis a mené une campagne contre l’immigration qu’il a décrite comme une menace pour le pays, même si celui-ci n’est pas vraiment un endroit privilégié par les réfugiés. Il a aussi condamné le plan de lutte contre les changements climatiques de l’Union européenne.

Il n’a pas renoncé à former une coalition avec Liberté et Démocratie directe, une formation qui souhaite le retrait de la République tchèque de l’Union européenne et la tenue d’un référendum sur la participation du pays au sein de l’OTAN.