Menace de grève générale dans les garderies familiales lundi: négos intensives

MONTRÉAL — La fédération qui représente 10 000 responsables de services de garde en milieu familial a intensifié ses négociations avec le ministère de la Famille, dans l’espoir d’éviter la grève générale illimitée qui doit débuter lundi.

Ces responsables de services de garde en milieu familial achèvent, vendredi, leur grève tournante qui avait commencé le 1er septembre, touchant l’ensemble du Québec région par région.

Vendredi, ce sont les régions de la Montérégie et des Laurentides qui sont finalement touchées par cette grève tournante.

Une quarantaine de rencontres de négociation ont eu lieu entre le ministère de la Famille et la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ) de la CSQ depuis mars 2019. Les discussions étaient toutefois au ralenti depuis la fin de juin, avant de devenir plus intensives au cours des derniers jours. Une autre rencontre de négociation est d’ailleurs planifiée vendredi entre les parties, et la FIPEQ s’attend à ce que le Conseil du trésor y participe, en plus du ministère de la Famille.

La rémunération est le principal point en litige, mais aussi l’accueil d’enfants ayant des besoins particuliers et une compensation pour le fait de devoir remplir le «dossier de l’enfant» et rencontrer les parents à cet effet.

Les responsables de services de garde en milieu familial ne sont pas rémunérées à l’heure. Elles touchent plutôt une subvention du ministère de la Famille pour dispenser le service depuis leur domicile. Cette subvention est prévue dans une entente de services, qui fait présentement l’objet de la négociation.

Leur deuxième source de revenus est la contribution parentale, soit 8,35 $ par enfant par jour, de laquelle elles touchent 7 $.

La semaine dernière, la présidente de la FIPEQ, Valérie Grenon, a dit vouloir éviter la grève générale, mais être prête à y recourir, le cas échéant.