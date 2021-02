Menaces de mort contre 4 personnes: arrestation d’un suspect à Thetford Mines

LÉVIS, Qc — Un homme de Thetford Mines qui est soupçonné d’avoir proféré des menaces de mort contre quatre personnes devra finalement s’expliquer devant la justice.

Anthony Boulet, âgé de 23 ans, a déjà comparu au Palais de justice de Québec pour répondre des chefs d’accusation de menaces de mort de port d’arme dans un dessein dangereux et de bris de probation. Il a tout de même été remis en liberté sous conditions en attendant la suite des procédures entamées contre lui.

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) raconte que samedi dernier, Anthony Boulet aurait communiqué avec une amie pour lui faire part de menaces de mort par arme à feu à l’endroit de quatre personnes.

L’une des personnes ciblées qui a eu vent de cette conversation aurait communiqué directement avec le suspect qui lui aurait réitéré ses menaces.

Par la suite, l’amie d’Anthony Boulet a fait part des propos au SPVL en ajoutant qu’elle avait visionné une vidéo dans laquelle le suspect exhibait une arme à feu. L’enquête policière subséquente a mis au jour d’autres vidéos similaires circulant sur le web.

Les policiers du SPVL assistés de la Sûreté du Québec (SQ), se sont déplacés dans la région Chaudière-Appalaches et ont localisé le suspect à Thetford Mines. Mercredi dernier, les enquêteurs du SPVL munis d’un mandat de perquisition et assistés par des policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines ont procédé à l’arrestation d’Anthony Boulet et ont perquisitionné sa résidence.

Les policiers ont pu alors mettre la main sur une arme à air comprimé et un couteau.