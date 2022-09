Menaces et harcèlement: médias et journalistes demandent à Justin Trudeau d’agir

MONTRÉAL — Le jour même où la question des menaces contre les politiciens est à l’avant-scène de l’actualité, près d’une cinquantaine de médias et d’associations de journalistes demandent à Justin Trudeau d’intervenir pour contrer le même phénomène envers les journalistes.

Dans une lettre ouverte publiée jeudi, le milieu de l’information se mobilise contre ce qu’il qualifie de «problème croissant et alarmant de la haine et du harcèlement en ligne qui visent les journalistes et le journalisme en tant que profession», un problème qui menace non seulement la sécurité des journalistes, mais bien «le bon fonctionnement de la démocratie elle-même».

Les signataires soulignent que ce problème, qui affecte de manière disproportionnée les journalistes racisés et les femmes, s’aggrave malgré de nombreuses sorties d’organisations diverses.

Ils demandent donc aux corps policiers d’agir sur plusieurs fronts. Par exemple, puisque de nombreuses menaces utilisent le même langage, de ne pas les traiter comme des incidents isolés mais bien comme une menace plus large par une approche globale. Ils demandent également aux policiers d’améliorer leur traitement des plaintes de cette nature, eux qui ont souvent tendance à les minimiser.

Concrètement, ils souhaitent aussi que les policiers puissent recevoir et traiter comme un tout des rapports d’incidents multiples provenant de médias et d’accepter le dépôt de plaintes par les médias comme organisation plutôt que traiter chaque plainte des journalistes individuellement.

Aux politiciens, les organisations médiatiques demandent de se pencher sur la manière dont les plateformes de médias sociaux traitent, ou plutôt négligent de traiter, les contenus intimidants, menaçants ou haineux en ligne.