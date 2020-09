Menaces sur Twitter: le chef péquiste Pascal Bérubé porte plainte à la SQ

QUÉBEC — Plusieurs leaders politiques ont pris la défense lundi du chef péquiste Pascal Bérubé, qui a reçu des menaces avec sa conjointe, Annie-Soleil Proteau.

M. Bérubé a porté plainte à la Sûreté du Québec (SQ) qui a confirmé qu’elle allait faire enquête.

«Vous et votre conjointe ne pourrez plus marché (sic) dans les rues bientôt, a écrit l’individu dont le compte Twitter s’intitule Lys patriote. Nous avions confiance en vous, indépendantiste (supposément) vendu au mondialisme un traître a (sic) la nation.»

Il a par la suite effacé son gazouillis et dit qu’il s’excusait pour un «Tweet que certaines personnes ont trouvé menaçant».

Autant le premier ministre François Legault que la co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, ainsi que le chef bloquiste Yves-François Blanchet ont dénoncé ces menaces.

En conférence de presse lundi matin au parlement, M. Bérubé a affirmé qu’il a la couenne plutôt dure, mais qu’ill voyait rouge parce que sa conjointe était aussi visée.

M. Legault, qui a lui-même déjà été visé par des menaces, a rapidement condamné les propos contre son ami et adversaire politique.

«Ces menaces sont totalement inacceptables et doivent être dénoncées haut et fort, a écrit M. Legault sur Twitter. Nous pouvons débattre sereinement, mais les propos haineux et violents n’ont pas leur place dans notre démocratie et ne doivent pas être tolérés.»

«Je suis inquiète de voir qu’il est de plus en plus difficile de débattre dans le respect et de constater que les médias sociaux sont de plus en plus toxiques, a écrit Mme Massé sur Twitter. Pascal Bérubé fait bien de dénoncer. De telles menaces sont inacceptables. Point à la ligne.»

«Je sollicite aussi que soit assurée la pleine sécurité de Pascal Bérubé, mon ami, collègue, ainsi que digne représentant et légitime élu de l’Assemblée nationale du Québec, a fait savoir Yves-François Blanchet dans un gazouillis. Les menaces et l’aliénation du sentiment de sécurité sont intolérables.»