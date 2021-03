Meng Wanzhou n’a pas subi un «préjudice réel», plaide le procureur général

VANCOUVER — Un avocat du procureur général du Canada a demandé mardi à la juge qui préside l’affaire d’extradition de Meng Wanzhou de se concentrer sur un test juridique pour évaluer si la dirigeante de Huawei a été, oui ou non, victime d’un abus de procédure lors de son arrestation à Vancouver.

Robert Frater a soutenu mardi que la juge avait entendu jusqu’ici deux «récits très différents» sur la façon dont l’arrestation de Mme Meng s’est déroulée. Et selon lui, la juge doit maintenant se demander s’il fallait croire la version trépidante ou la version ordinaire.

L’avocat du gouvernement estime que la tâche principale de la juge est de déterminer s’il existe dans cette affaire un préjudice réel qui serait «aggravé» en permettant la poursuite de la procédure d’extradition vers les États-Unis.

Me Frater commençait mardi à présenter la réponse de la Couronne à plusieurs jours de plaidoiries de la défense, qui affirme que les autorités canadiennes et américaines ont violé les droits de Mme Meng et que la procédure d’extradition doit être suspendue.

Mme Meng avait été arrêtée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à l’aéroport de Vancouver il y a plus de deux ans, à la demande des États-Unis qui veulent la citer à procès pour fraude. La dirigeante de Huawei et le géant des technos nient catégoriquement ces allégations.

Me Frater a plaidé mardi que toute inconduite présumée de la part de responsables américains et canadiens devait être liée au test juridique qui consiste à déterminer si l’on a compromis le droit à un procès équitable ou l’intégrité du système judiciaire.

«Vous n’êtes pas ici pour vérifier les gestes posés par la GRC et (l’Agence des services frontaliers du Canada), mais pour déterminer s’il existe un préjudice réel», a-t-il plaidé. Or, il estime que les avocats de Mme Meng n’ont pas réussi à établir le préjudice nécessaire pour justifier un arrêt des procédures dans cette affaire d’extradition.