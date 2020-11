Mensonges de Donald Trump: des républicains prennent leurs distances

WASHINGTON — Certains républicains se distancent du président Donald Trump après que celui-ci ait faussement déclaré qu’il avait gagné la présidentielle américaine et prétendu, sans preuve, que les démocrates tentent de lui «voler» l’élection. Donald Trump a intensifié ces allégations jeudi soir, déclarant aux journalistes à la Maison-Blanche que le processus de dépouillement des bulletins de vote était injuste et corrompu.

Donald Trump n’a pas étayé ses affirmations avec des détails ou des preuves, et les autorités étatiques et fédérales n’ont signalé aucun cas de fraude électorale généralisée.

Le sénateur Marco Rubio, un républicain de Floride qui a pris la parole lors d’un récent rassemblement de Donald Trump, ne s’est pas adressé directement au président, mais il a déclaré dans un tweet jeudi soir que si un candidat pense «qu’un État viole les lois électorales, il a le droit de le contester devant un tribunal et produire des preuves à l’appui. »

Marco Rubio avait déclaré plus tôt: «Prendre des jours pour compter les votes légalement exprimés n’est PAS une fraude.»

L’ancien sénateur républicain de l’Arizona Jeff Flake a été plus direct: «Aucun républicain ne devrait être d’accord avec les déclarations du président tout à l’heure. Inacceptable. Point.»

Le gouverneur républicain du Maryland, Larry Hogan, un candidat potentiel à la présidentielle de 2024 qui a souvent critiqué Donald Trump, a déclaré sans équivoque: «Il n’y a pas de défense pour les commentaires du président ce soir qui sapent notre processus démocratique. L’Amérique compte les votes, et nous devons respecter les résultats comme nous avons toujours fait».

«Aucune élection ou personne n’est plus importante que notre démocratie», a déclaré Larry Hogan sur Twitter.

Le sénateur Mitt Romney, un républicain de l’Utah, n’a pas répondu directement aux remarques de Donald Trump, mais il a cherché à rassurer les citoyens. Le dépouillement des votes est souvent «long» et «frustrant», a déclaré l’ancien candidat à la présidence.

Si des irrégularités sont alléguées, «elles feront l’objet d’une enquête et seront finalement résolues par les tribunaux», a tweeté Mitt Romney. «Ayez foi en la démocratie, notre Constitution et le peuple américain.»

Avant le discours de Donald Trump à la Maison-Blanche, plusieurs républicains avaient contesté ses tentatives d’arrêter le décompte des voix en Pennsylvanie et dans d’autres États clés. Donald Trump se retrouve sans soutien significatif de son parti alors que le chemin vers sa réélection est de plus en plus étroit, à mesure que le dépouillement s’effectue.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, un allié de Donald Trump qui a été réélu mardi dans le Kentucky, avait déclaré plus tôt aux journalistes que «prétendre que vous avez remporté les élections est différent que de terminer le dépouillement». Son bureau a refusé de commenter après le discours de Donald Trump jeudi.

La sénatrice Lisa Murkowski, une républicaine de l’Alaska, a exhorté «tout le monde à faire preuve de patience» alors que les résultats arrivent. «Il est essentiel que nous donnions aux responsables électoraux le temps de terminer leur travail et que nous nous assurions que tous les bulletins légalement déposés soient autorisés et comptés», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le représentant Adam Kinzinger, un républicain de l’Illinois, s’est adressé à Donald Trump directement sur Twitter: «Arrêtez. Arrêtez complètement», a-t-il écrit mercredi en réponse à l’affirmation de Donald Trump selon laquelle les démocrates essayaient de «voler» les élections.

«Les votes seront comptés et vous gagnerez ou perdrez», a déclaré Adam Kinzinger à Donald Trump. «Et l’Amérique acceptera cela. La patience est une vertu.»

Les commentaires des législateurs républicains et d’autres dirigeants du GOP constituent de rares réprimandes publiques de Donald Trump, qui a exigé – et généralement reçu – la loyauté de ses compatriotes républicains tout au long de son mandat de quatre ans. La plupart des républicains s’efforcent d’éviter de critiquer directement Donald Trump, même lorsqu’ils trouvent sa conduite inutile ou offensante pour leurs valeurs et leurs objectifs.