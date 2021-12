Merck fabriquera au Canada son médicament contre la COVID-19, si Ottawa l’approuve

OTTAWA — Merck Canada a annoncé son intention de fabriquer au Canada son éventuel médicament oral contre la COVID-19, faisant du pays une plaque tournante mondiale pour la production de ce traitement potentiellement révolutionnaire.

La société pharmaceutique a investi 19 millions $ pour augmenter la production de son médicament molnupiravir dans les installations de Thermo Fisher Scientific à Whitby, en Ontario.

Le médicament – l’un des premiers traitements pour les patients atteints de la COVID-19 qui ne sont pas hospitalisés – est actuellement en attente d’une approbation par Santé Canada.

Ce médicament agit en bloquant l’enzyme essentielle à la réplication du virus dans les cellules. L’essai clinique de Merck a montré une réduction de 50 % du risque d’hospitalisation ou de décès par rapport aux patients sous placebo atteints de COVID-19 légère ou modérée.

La semaine dernière, la ministre fédérale des Approvisionnements, Filomena Tassi, a annoncé que le Canada avait signé un accord pour l’achat de 500 000 comprimés du médicament antiviral de Merck, avec la possibilité d’en acheter 500 000 autres si Santé Canada donne son feu vert.

Ottawa s’est aussi assuré de se procurer auprès de Pfizer un million de ses comprimés contre la COVID-19.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, expliquait la semaine dernière que ces traitements, administrés simplement par voie orale, à la maison, contribueraient à réduire le risque d’hospitalisation des patients atteints du coronavirus, qu’ils soient vaccinés ou non, et pourraient s’avérer des outils prometteurs dans le cas des patients vivant loin des grands centres, et donc loin des hôpitaux.