Mercredi des Cendres: début du Carême chrétien qui durera 40 jours, jusqu’à Pâques

MONTRÉAL — Pour des millions de chrétiens pratiquants d’à travers le monde, le Mercredi des Cendres annonce le début du Carême qui prendra fin au jour de Pâques, le 4 avril prochain.

Le Carême est un temps de préparation à la fête de Pâques qui célèbre la résurrection du Christ. Il dure 40 jours, sans compter les dimanches.

La durée du Carême fait référence aux 40 jours de jeûne du Christ dans le désert.

Durant le temps du Carême, les chrétiens sont invités à réfléchir sur les priorités de leur vie avec l’aide de la prière. L’Église catholique demande aussi aux fidèles de marquer le Carême en se privant de choses qu’ils aiment.

Dans son message du Carême, le pape François soutient que le chemin du manque incarné par le jeûne, le regard et les gestes d’amour vers les personnes blessées et la prière permettent une vivante espérance et une charité active.

Le souverain pontife ajoute que jeûner consiste aussi à libérer l’existence de tout ce qui l’encombre, incluant le trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et les produits de consommation.