Mesures assouplies lundi pour les voyageurs pleinement vaccinés qui entrent au Canada

WASHINGTON — Le Canada assouplit certaines de ses restrictions pour entrer au pays, mais seulement pour une catégorie de personnes.

À compter de 0h01, lundi, les citoyens canadiens et les résidents permanents entièrement vaccinés seront exemptés de la quarantaine obligatoire et du test de dépistage de la COVID-19 au huitième jour suivant leur arrivée. De plus, les voyageurs entièrement vaccinés qui arrivent par avion ne seront pas tenus de séjourner dans un hôtel autorisé par le gouvernement, en attendant le résultat de leur test de dépistage à l’arrivée.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a lancé un avertissement aux voyageurs: s’ils ne sont pas admissibles actuellement à entrer au pays, ils ne le seront pas davantage lundi.

Avant d’entrer au pays, les voyageurs admissibles devront soumettre une preuve de vaccination numérique, en français ou en anglais, sur le site internet ou l’application ArriveCAN. Il faut aussi présenter la preuve d’un test de dépistage négatif de la COVID-19 avant de monter à bord d’un avion ou d’arriver à la frontière terrestre

«Si vous ne pouviez pas entrer au Canada le 4 juillet de cette année, vous ne pourrez pas entrer le 5 juillet, non plus, fait savoir le vice-président, Direction générale des voyageurs de l’Agence, Denis Vinette. Et pour ceux qui sont admissibles, c’est un premier pas très prudent.»

M. Vinette soutient que l’ASFC souhaite s’assurer que tous comprennent ce qui sera changé et ce qui ne le sera pas afin d’éviter des retards excessifs aux différents points de contrôle.

«On peut s’attendre au cours des premiers jours que certains croiront que le Canada est maintenant ouvert pour le tourisme, les loisirs et ce genre de chose. Ce n’est pas le cas», insiste-t-il.

«Nous avons préparé notre personnel de première ligne présent depuis le début de la pandémie pour ce genre de scénario», ajoute M. Vinette.

Les voyageurs pourront téléverser leur preuve de vaccination dans la nouvelle version d’ArriveCAN qui sera disponible le 5 juillet à 0h01, heure avancée de l’Est. Les voyageurs doivent utiliser la version la plus récente publiée le 5 juillet dans la boutique Google Play ou la boutique d’applications pour iPhone.

Les restrictions de voyages entre le Canada et les États-Unis interdisent tous les voyages non essentiels entre les deux pays, mais autorisent la circulation du commerce, des travailleurs essentiels et des étudiants internationaux. Ces restrictions doivent expirer le 21 juillet, comme à tous les mois depuis mars 2020.