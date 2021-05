Mesures sanitaires en Alberta: deux députés se font expulsés du parti de Jason Kenney

EDMONTON — Le caucus conservateur uni du premier ministre Jason Kenney a voté en faveur de l’expulsion de deux des leurs pour avoir défié le chef.

Le député d’arrière-ban Todd Loewen a été expulsé après avoir annoncé publiquement plus tôt dans la journée que le parti était à la dérive et déconnecté sous Jason Kenney et que le premier ministre devait démissionner avant que les choses ne dégénèrent.

L’autre député d’arrière-ban Drew Barnes a été le critique le plus virulent des restrictions sanitaires de Jason Kenney, affirmant qu’elles avaient un effet discutable et qu’elle constituait une violation intolérable des libertés personnelles.

Le whip du caucus de l’UCP, Mike Ellis, a annoncé la décision dans un communiqué, affirmant qu’à ce moment crucial de la pandémie, il est essentiel que le caucus reste uni derrière Jason Kenney.

Todd Loewen a été le président du caucus du parti.