Mesures sanitaires: QS ouvert à réviser des constats d’infraction

Québec solidaire ouvre la porte à l’annulation de certains constats d’infraction émis pour non-respect des mesures sanitaires, à l’instar du Parti conservateur du Québec.

Éric Duhaime réclame l’annulation de plus de 46 000 constats d’infraction émis entre septembre 2020 et octobre 2021, mais QS propose plutôt de réviser les constats émis à l’encontre des plus vulnérables.

En conférence de presse jeudi matin, Manon Massé a dit que des mesures comme le couvre-feu étaient injustes envers notamment les personnes qui vivaient dans des logements surpeuplés.

Elle a aussi tenu à souligner que son parti a toujours appelé au respect des mesures sanitaires.