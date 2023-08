Meta supprimera l’accès aux nouvelles canadiennes «au cours des prochaines semaines»

OTTAWA — Meta annonce mardi qu’il s’apprête à mettre fin officiellement à l’accès aux nouvelles pour tous les Canadiens sur ses plateformes Facebook et Instagram.

Le géant du web annonce qu’«au cours des prochaines semaines», les utilisateurs au Canada ne pourront plus voir et partager du contenu de nouvelles sur Facebook et Instagram.

Jusqu’ici, Meta menait des «tests» qui limitaient l’accès aux nouvelles pour 5 % de ses utilisateurs au Canada. L’entreprise indique mardi que cette phase de tests est maintenant terminée.

Cela signifie que les liens vers des articles de presse et d’autres contenus publiés par des éditeurs et des diffuseurs de nouvelles au Canada ne seront plus visibles pour les personnes qui accèdent aux plateformes Facebook et Instagram.

Meta indique que pour déterminer quelles organisations constituent des «médias d’information», elle s’appuie sur les définitions législatives et les orientations de la Loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement canadien, qui a reçu la sanction royale le 22 juin.

Cette loi obligera les «géants du web» à conclure des accords avec les médias d’information canadiens afin qu’ils reçoivent une juste compensation pour le contenu partagé ou autrement réutilisé sur leurs plateformes.

Meta indique que son choix de bloquer les nouvelles au Canada constitue une «décision d’affaires» en réponse à cette loi.

«À l’avenir, nous espérons que le gouvernement du Canada reconnaîtra la valeur que nous offrons déjà au secteur de l’information et qu’il réfléchira à une politique qui respecte les principes d’un Internet libre et ouvert, qui encourage la diversité et l’innovation et qui tient compte des intérêts de tous les médias d’information et des éditeurs de presse», indique Meta dans un communiqué.