Météo extrême: au moins une tornade, peut-être trois ont touché le Québec

MONTRÉAL — Au moins une tornade confirmée et possiblement deux autres se sont abattues sur le Québec jeudi lorsque le climat s’est déchaîné sur la province.

Environnement Canada a fait le point ce matin sur les événements météorologiques qui ont secoué le sud-ouest du Québec et la vallée du Saint-Laurent.

Selon l’agence fédérale, «une tornade a été observée et confirmée à Mirabel, se dirigeant possiblement vers Sainte-Anne-des-Plaines par la suite. Un nuage en entonnoir a été signalé à Vaudreuil ainsi qu’un autre à Sorel-Tracy». Des confirmations sont en cours dans ces deux derniers cas.

Environnement Canada promet une évaluation complète dès que davantage d’informations seront disponibles et travaille en collaboration avec le projet Northern Tornadoes pour étudier les dommages.

Pluies torrentielles

Toutes les régions touchées ont reçu des quantités de pluie variant entre 50 et 90 millimètres, des précipitations abondantes ont provoqué des débordements d’égouts et de nombreuses inondations, dont une station de métro et des centres commerciaux à Montréal.

Environnement Canada signale par ailleurs que «l’activité électrique a été particulièrement intense et plusieurs incendies ont été déclenchés par la foudre. De la grêle d’un a deux centimètres a été signalée accompagnée de violentes rafales, dont l’une atteignant 111 km/h à l’aéroport international Montréal-Trudeau, causant la chute de nombreux arbres et de poteaux électriques ainsi que des dommages à plusieurs bâtiments un peu partout sur le sud du Québec.»

Montréal devra s’adapter

La Ville de Montréal a fait le point sur les dommages, son porte-parole Philippe Sabourin faisant état de plus de 130 résidences inondées, au-delà d’une centaine d’arbres tombés ainsi que des centaines de branches. Une demi-douzaine de viaducs qui avaient dû être fermés en raison des accumulations d’eau avaient été rouverts vendredi matin.

M. Sabourin a précisé qu’il s’agissait de la première alerte de tornade jamais enregistrée dans la métropole, un signal que de lourds investissements seront requis pour s’adapter à de tels événements, notamment la construction de bassins de rétention, «des immenses cathédrales souterraines» a-t-il imagé, afin de retenir les eaux de pluie excédentaire.

En compagnie d’autres mesures pour absorber l’eau en surface, Philippe Sabourin a dit vouloir «faire de la ville, une ville éponge».

Pour le moment, il a invité la population à éviter tout sport impliquant un contact direct avec l’eau pour les 48 prochaines heures en raison des déversements d’eaux mixtes provoqués par le débordement des égouts.

À Ottawa, une tornade a causé d’importants dégâts. Quelque 125 maisons ont été endommagées.