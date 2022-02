Métro de Montréal: reprise de service sur la ligne bleue vers 6h30 mardi matin

MONTRÉAL — La circulation des trains du métro de Montréal a repris mardi matin vers 6h30 sur l’ensemble de la ligne bleue, ce qui touche onze stations.

La Société de transport de Montréal (STM) a expliqué qu’une infiltration d’eau s’est produite et que par conséquent, les trains n’ont pu rouler pendant un certain temps entre les stations Snowdon et Saint-Michel.

La STM n’a pas précisé l’endroit exact où l’infiltration s’est produite.

La ligne bleue comprend les stations Snowdon et Jean-Talon qui permettent des correspondances avec la ligne orange du métro. En raison de travaux, la station Outremont est fermée depuis un mois et le restera jusqu’au 19 août prochain.