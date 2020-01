Métro de Montréal: reprise du service sur les lignes verte et orange mardi

MONTRÉAL — Le service a repris graduellement peu avant 9h30 sur deux des quatre lignes du métro de Montréal qui ont été affectées mardi matin par une interruption de service.

L’interruption sur la ligne verte entre les stations Lionel-Groulx et Honoré-Beaugrand a été causée par la présence d’une personne non autorisée sur la voie, selon la Société de transport de Montréal (STM). D’autre part, l’interruption de service sur la ligne orange entre les stations Lionel-Groulx et Henri-Bourassa a été causée par une panne d’équipement électrique.