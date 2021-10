Meurtre du président Sankara: le procès s’ouvre 34 ans après le crime au Burkina

OUAGADOUGOU, Burkina Faso — Un tribunal militaire du Burkina Faso a débuté lundi le procès de 14 personnes, dont l’ancien président Blaise Compaoré, pour le meurtre de l’influent dirigeant de gauche Thomas Sankara, qui a été évincé de la présidence par Blaise Compaoré lors d’un coup d’État en 1987.

Blaise Compaoré est accusé de complicité, d’atteinte à la sécurité de l’État et de recel de cadavres, selon des documents militaires consultés par l’Associated Press. Il est jugé par contumace depuis la Côte d’Ivoire, où il est en exil depuis son renversement en 2014.

La Côte d’Ivoire a refusé d’extrader Blaise Compaoré depuis que le Burkina Faso a émis un mandat d’arrêt à son encontre il y a six ans. L’ancien bras droit de Compaoré, le général Gilbert Diendere, fait partie des accusés et portait un uniforme de camouflage militaire à l’ouverture du procès lundi à Ouagadougou, la capitale.

Le procès, qui devrait durer plusieurs mois, est considéré comme une étape importante vers la détermination des circonstances entourant la mort de Thomas Sankara, qui est entourée de secret depuis près de 35 ans.

Assise près du devant de la salle d’audience avec les familles d’autres victimes, Mariam Sankara, la veuve de l’ex-chef, a déclaré qu’elle s’attend à ce que justice soit rendue.

«J’espère que ce procès (…) sera un exemple pour montrer aux gens qu’ils ne peuvent pas tuer sans en être tenus responsables au Burkina (Faso) et dans d’autres pays», a déclaré Mariam Sankara.

« Je m’attends à ce que (le général Diendere) dise la vérité. Il doit dire la vérité, dit-elle. Il est impliqué. Je n’ai aucun doute là-dessus.»

Un avocat des familles des victimes a déclaré qu’il espérait que le procès aboutisse à un récit factuel de ce qui s’est passé.

«Ce que les victimes et moi attendons de ce procès, c’est la vérité et la justice, car jusqu’à présent, il existe des versions contradictoires de ce qui s’est réellement passé», a déclaré l’avocat Prosper Farama.

«Les soldats doivent comprendre une fois pour toutes que le pouvoir appartient au peuple et que les putschs ne sont pas légitimes», a-t-il déclaré.

Les avocats de Blaise Compaoré ont déclaré que l’ancien président «ne se rendra pas» ou n’assistera pas au procès car il n’a jamais été convoqué pour un interrogatoire avant de se faire accuser, selon un communiqué vu par l’Associated Press.

Thomas Sankara, un leader marxiste charismatique avec la réputation de « Che Guevara de l’Afrique », a eu un impact durable sur le pays, changeant son nom de Haute-Volta, un héritage colonial français, en Burkina Faso, qui signifie « pays des hommes intègres » en langues mooré et dioula.

Le règne de Thomas Sankara a été marqué par un programme socialiste de nationalisations et son gouvernement a interdit les mutilations génitales féminines, la polygamie et les mariages forcés. Il reste très apprécié des africanistes de gauche pour sa résistance aux puissances occidentales.

Thomas Sankara est arrivé au pouvoir en 1983 à l’âge de 33 ans après que lui et Blaise Compaoré ont mené un coup d’État de gauche qui a renversé une faction militaire modérée. Mais en 1987, Blaise Compaoré s’est retourné contre son ancien ami lors d’un coup d’État au cours duquel il a pris le pouvoir et a ensuite dirigé le pays d’une main de fer pendant 27 ans avant d’être évincé lors d’un soulèvement. Il vit désormais en exil dans la Côte d’Ivoire voisine.

Ceux qui ont travaillé avec Thomas Sankara se souviennent de lui comme d’un leader engagé avec un souci du détail méticuleux.

«Chaque fois qu’il arrivait au palais présidentiel, avant même d’entrer dans son bureau, il vérifiait les gardes de sécurité pour voir s’ils étaient bien habillés… il s’assurait qu’ils ne portaient pas de tenues déchirées ou non repassées», a indiqué Ali Bernard Baro , un ancien agent de sécurité de Thomas Sankara.

Le procès débute alors que le Burkina Faso connaît une escalade de la violence liée à al-Qaida et à Daech, qui a fait des milliers de morts, déplacé plus de 1,4 million de personnes et divisé un pays autrefois connu pour la coexistence pacifique des chrétiens et des musulmans.

Le président Roch Marc Christian Kaboré a fait de la réconciliation la pierre angulaire de sa campagne de réélection de novembre. Les analystes politiques estiment que le procès des personnes accusées de la mort de Thomas Sankara est une étape significative et symbolique, mais son impact sera limité étant donné que Blaise Compaoré, le principal accusé, sera absent, a déclaré Alexandre Raymakers, analyste senior sur l’Afrique chez Verisk Maplecroft, un cabinet de conseil en risques.

Les groupes de défense des droits disent que le succès du procès dépendra de son impartialité.

« C’est une victoire importante pour tous ceux qui luttent contre l’impunité au Burkina Faso », a déclaré Chrysogone Zougmore, présidente du Mouvement Burkinabé pour les Droits de l’Homme. « L’autre partie de nos attentes est que la justice fasse son travail avec professionnalisme et indépendance.»