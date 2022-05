Meurtre en apparence gratuit dans le métro de New York dimanche: pas d’arrestation

NEW YORK — Un homme armé non identifié a tiré et tué un autre passager dans un train en mouvement du métro de New York, dimanche matin.

La fusillade s’est produite dans un train de la ligne Q traversant le pont de Manhattan vers 11 h 40, une heure de la journée où les wagons de métro sont souvent remplis de familles, de touristes et de personnes se rendant au brunch du dimanche.

Des témoins ont déclaré à la police que le tireur arpentait la dernière voiture du train et que sans provocation, il a sorti une arme à feu et a tiré sur la victime à bout portant.

La victime, un homme âgé de 48 ans, a perdu la vie dans un hôpital et a ensuite été identifiée par la police comme étant Daniel Enriquez, de Brooklyn.

Le tireur a pris la fuite après l’arrivée du train à la gare de Canal Street à Manhattan. Une seule douille de 9 millimètres a été récupérée sur les lieux, a indiqué la police.

La fusillade est survenue quelques semaines après qu’un homme ait ouvert le feu à l’intérieur d’une rame de métro de Brooklyn, dispersant des coups de feu aléatoires qui ont blessé 10 personnes.

Le suspect de cette attaque, Frank James, avait publié des dizaines de vidéos en ligne dénonçant le racisme, la violence et ses luttes contre la maladie mentale.

En janvier, un homme souffrant de schizophrénie a poussé une femme devant un train du métro, ce qui a provoqué sa mort. Il a ensuite été déclaré mentalement inapte à subir son procès.

Depuis son entrée en poste le 1er janvier, le maire Eric Adams, un démocrate, a fait de la répression des crimes violents l’une des priorités de son administration.

À New York, les attaques dans le métro, un réseau vital sur lequel des millions de citoyens comptent, occupent une place importante dans la perception publique de la sécurité.