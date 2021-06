Mexique: des emballeurs aînés manifestent après avoir perdu leur emploi

MÉXICO — La pandémie de coronavirus et les habitudes changeantes des consommateurs pourraient voir disparaître une pratique vieille de plusieurs décennies au Mexique, qui permet aux aînés de gagner un peu d’argent en emballant les achats dans les épiceries.

Les emballeurs âgés de plus de 60 ans s’attendaient à reprendre le boulot le mois dernier, quand les restrictions ont été allégées à Mexico. Mais le plus grand détaillant du pays, Walmart de México, a fait savoir cette semaine qu’il n’a plus besoin d’eux.

Le détaillant a évoqué la décision de Mexico d’interdire les sacs de plastique et le désir des consommateurs de ne plus voir d’étrangers toucher leurs achats en contexte de pandémie.

«En raison de la crise sanitaire, nous constatons que nos clients souhaitent éviter que d’autres entrent en contact avec leurs achats, a expliqué Walmart de México par voie de communiqué. Ajoutons à cela le fait (…) que nous avons cessé de distribuer gratuitement des sacs de plastique à usage unique.

«Pour cette raison, nos clients amènent maintenant leurs propres sacs réutilisables et ils se sont habitués à emballer leurs propres achats.»

Les emballeurs aînés ont organisé quelques manifestations au cours des deux dernières semaines. Ils se sont massés devant des bureaux gouvernementaux et des épiceries en agitant des écriteaux sur lesquels on pouvait notamment lire, ‘Nous voulons travailler!’.

«Ce n’est pas juste, a déclaré à la télévision locale l’ancienne emballeuse Maria Guadalupe Garcia. Je n’ai rien d’autre que ça.»

Une autre femme, Lourdes Cuca, a dit: «J’ai besoin de travailler, parce que c’est mon soutien émotionnel.»

Les emballeurs sont considérés comme des «bénévoles» et ne sont pas employés par les épiceries. Ils ne gagnent parfois que l’équivalent de 5 ou 10 cents US par client.

Des adolescents agissent comme emballeurs en certains endroits au Mexique, mais ailleurs les postes sont allés aux aînés en vertu d’une entente négociée il y a plusieurs années avec l’Institut national des aînés, une agence gouvernementale. Walmart assure avoir informé l’Institut en décembre que l’entente ne serait pas renouvelée.

Les emballeurs n’en ont été informés qu’en mai, quand Mexico a commencé à relâcher les règles sanitaires quand le bilan a commencé à s’améliorer. Les emballeurs aînés — qui sont à risque élevé de complications de la COVID-19 en raison de leur âge — ne travaillaient plus depuis mars 2020, et que plusieurs commençaient tout juste à envisager de reprendre le boulot.

L’État du Tamaulipas, dans le nord du Mexique, a adopté tout récemment une résolution demandant à ce que les aînés entièrement vaccinés puissent recommencer à travailler comme emballeurs «pour générer des revenus pour eux-mêmes et leurs familles».

Fadlala Akabani, le secrétaire du Développement économique de Mexico, dit qu’il y a environ 35 000 emballeurs aînés à travers le pays, et environ 4400 dans la capitale.

«Des 4400 que la compagnie avait (dans la capitale), seulement 2209 ont voulu retourner travailler, a-t-il dit. Nous essayons de les replacer dans d’autres magasins.»

Mais si les habitudes des consommateurs ont vraiment changé, il restera à voir combien d’épiceries seront prêtes à les accueillir.

En vertu d’un programme mis sur pied par le président Andrés Manuel López Obrador, les résidents de Mexico âgés de plus de 68 ans reçoivent un supplément de salaire d’environ 65 $ US par mois. Mais compte tenu du régime de retraite dysfonctionnel du Mexique, plusieurs aînés n’arrivent pas à joindre les deux bouts.

Ils se plaignent au même moment que la plupart des employeurs refusent de les embaucher, une situation qui risque de s’aggraver après la pandémie.

«Un régime de retraite faible, une hausse du travail au noir et un marché du travail défavorable sont des facteurs qui affectent le bien-être des aînés, a dit l’Institut dans un communiqué. Plusieurs aînés sont encore indépendants et capables de fonctionner, et ils veulent continuer à travailler et à gagner de l’argent pour se sentir utiles et comblés.»