Mexique: la pandémie ramène les travailleuses du sexe dans la rue

MÉXICO — Les difficultés économiques qui accompagnent la pandémie de coronavirus ont contraint plusieurs travailleuses du sexe mexicaines à reprendre du service, mais leur situation est plus périlleuse que jamais et certaines doivent maintenant vendre leurs services dans une voiture ou sur le trottoir.

Claudia (qui, comme plusieurs autres, a demandé qu’on ne mentionne que son prénom) avait cessé de travailler dans la rue il y a dix ans, après avoir épousé un ancien client. Mais quand son mari a perdu son emploi au début de la pandémie, le couple s’est retrouvé en défaut de paiement pour quatre mois de loyer.

Claudia n’a vu d’autre solution que de redescendre dans la rue.

«C’était un revenu pour manger, pour payer le loyer que nous devions, a dit Claudia, qui n’a plus maintenant qu’un seul mois de retard. C’est difficile de revenir et de voir tellement de mes collègues de l’ancien temps, de mon époque, qui recommencent à faire la même chose (…) de voir tous les problèmes.»

Laura, une femme transgenre de 62 ans qui a commencé à travailler dans les rues du Mexique il y a 40 ans, doit lutter chaque jour pour se trouver un toit. Si elle a un client, elle pourra peut-être s’offrir une chambre d’hôtel à bon marché pour la nuit. Autrement, elle dort dans la rue.

Laura explique que plusieurs de ses clients ont perdu leur emploi et ne peuvent plus la payer. À un moment elle a dû vendre son téléphone, son seul lien avec certains de ses clients réguliers.

«Certaines journées tu n’as rien à manger (…). Tu peux manger une journée et pas le lendemain», a-t-elle dit. Quand vient le temps d’éviter le coronavirus, «je fais confiance à Dieu» et au désinfectant pour les mains.

Les temps sont encore plus durs pour des travailleuses plus âgées comme Laura, puisque des milliers de nouvelles travailleuses sont arrivées dans les rues après la fermeture des restaurants et des commerces.

Elvira Madrid, qui dirige un groupe qui vient en aide aux travailleuses du sexe, en a recensé plus de 15 000 dans les rues de Mexico en août, soit deux fois plus qu’avant la pandémie.

«La surprise a été qu’il y en ait plus. Sur tous les coins de rue — c’était étonnant», a-t-elle dit.

Mme Madrid estime que 40 % des travailleuses dans la rue aujourd’hui sont des femmes qui en étaient sorties, mais qui ont été contraintes d’y revenir par la pandémie. Un autre 40 % sont de nouvelles travailleuses, et le dernier 20 % le font à temps partiel ou occasionnellement.

«Plusieurs des autres — l’autre 40 % — sont des serveuses qui n’avaient jamais travaillé dans l’industrie du sexe auparavant, a-t-elle dit. Les restaurants ont fermé, mais les gens doivent manger et s’occuper de leurs enfants. Et puis il y a les mères monoparentales — la plupart d’entre elles travaillaient dans des commerces, des boutiques de vêtements, des bars, des salons de beauté.

«Elles pleurent et disent, ‘Je ne veux pas faire ça, mais je dois nourrir mes enfants’, a dit Mme Madrid. Mais nous avons été surpris par l’autre 20 %. Des mères de famille, des femmes avec des sacs d’épicerie qui faisaient ça pour 50 pesos, ou pour ce dont elles avaient besoin pour acheter de la nourriture. Elles ne se protégeaient pas (avec des condoms) parce qu’elles ne se voyaient pas comme des travailleuses du sexe.»

Mme Madrid dit connaître une cinquantaine de travailleuses du sexe de Mexico qui ont succombé à la COVID-19. Jaime Montejo, son partenaire de longue date, et elle ont attrapé le virus, et il en est décédé en mai.

Les travailleuses du sexe qui se massent devant une station de métro croient que M. Montejo a été infecté en les aidant. Elles ont érigé un autel à sa mémoire l’automne dernier, lors de la Journée des morts au Mexique.

Mme Madrid calcule que la pandémie a coûté 95 % de leurs revenus aux travailleuses du sexe.

Les conditions déjà pénibles avec lesquelles elles devaient composer dans les rues de Mexico — la violence des clients et des gangs criminels, les policiers corrompus — ont été aggravées par la pandémie.

Plusieurs hôtels ont dû fermer lors du confinement. D’autres ont augmenté les frais pour les travailleuses du sexe. Certaines ne gagnaient plus que l’équivalent de 3 $ US ou 4 $ US par client.

Des travailleuses ont donc commencé à louer d’autres espaces, avant de découvrir que les propriétaires les filmaient à leur insu et réclamaient une rançon pour ne pas mettre les images en ligne.

Aujourd’hui, dit Mme Madrid, les femmes accueillent leurs clients n’importe où.

«Elles ont des relations sexuelles là où elles le peuvent, dans des voitures, sur le trottoir, a-t-elle dit. Elles cherchent des endroits plus sécuritaires où travailler, parce que les hôtels sont fermés.»

La plupart des hôtels ont rouvert leurs portes, mais plusieurs ont augmenté leurs prix.

En dépit de clients plus rares, de profits plus maigres et de risques plus importants, des milliers de femmes ne voient aucune autre option que la rue pendant la pandémie.

Elles passent de longues heures en plein soleil ou dans des ruelles sombres, et elles rentrent souvent chez elles à leurs familles affamées, les poches vides.

– Par Rebecca Blackwell, The Associated Press