Miami: les secouristes restent confiants de retrouver des survivants

SURFSIDE, Fla. — Les opérations se poursuivaient pour une cinquième journée lundi à Surfside, près de Miami.

Les secouristes gardaient espoir de retrouver des survivants dans les décombres de l’immeuble qui s’est effondré tôt jeudi dernier, et ce même si aucune victime n’a été retrouvée vivante depuis le premier jour.

Le bilan s’établit actuellement à neuf morts et plus de 150 disparus.

Les proches des disparus ont été transportés en autocar jusqu’au site de la catastrophe pour observer les pompiers, les maîtres-chiens et d’autres experts munis d’équipements de détection sophistiqués au travail.

Le chef d’une délégation humanitaire israélienne, qui comprend plusieurs spécialistes en recherche et sauvetage, a dit qu’on lui a rapporté des cas de survivants retrouvés après une centaine d’heures et plus.

«Je vous demanderais donc de ne pas perdre espoir», a dit Nachman Shai.

Certaines familles espéraient profiter de leur visite pour crier des encouragements à leurs proches possiblement prisonniers des décombres.

Plusieurs sont ensuite rentrées d’un pas lourd à un hôtel voisin.

«Nous attendons tout simplement des réponses. C’est ce que nous voulons, a dit Dianne Ohayon, dont les parents Myriam et Arnie Notkin étaient dans l’immeuble. C’est difficile de traverser ces longues journées sans rien savoir.»

L’immeuble s’est effondré quelques jours seulement avant que les propriétaires de condominiums ne commencent à payer pour effectuer des travaux de 9 millions $ US qui avaient été recommandés il y a de cela près de trois ans, dans un rapport qui avait noté des «dommages structuraux importants».

Le chef adjoint du service des incendies de Miami-Dade, Raide Jadallah, a expliqué que les conditions sur le site — les étages se sont écrasés les uns sur les autres en tombant — compliquent la tâche des secouristes qui cherchent des survivants.

Le chef des pompiers-secouristes de Miami-Dade, Alan Cominsky, a dit que son équipe garde espoir de retrouver des survivants, mais qu’elle doit procéder lentement et méthodiquement.

«Les débris sont éparpillés et c’est très, très compact, a-t-il dit, en rappelant que les équipes doivent stabiliser la montagne de gravats au fur et à mesure qu’elles avancent.

«On ne peut pas simplement commencer à déplacer des choses n’importe comment, parce que ça donnerait la pire issue possible», a-t-il ajouté.

Les secouristes utilisent notamment un radar développé par le Jet Propulsion Lab de la NASA et le département de la Sécurité intérieure et qui peut «voir» à travers 20 centimètres de ciment. L’appareil de la taille d’une valise peut détecter la respiration humaine et les battements du coeur.

Les secouristes ont creusé en fin de semaine une tranchée longue de 38 mètres, large de six mètres et profonde de 12 mètres dans l’espoir de retrouver des victimes.